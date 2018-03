Comunali Teramo, Brucchi al 49% non basta al primo turno

TERAMO. Grande prestazione elettorale per il sindaco Maurizio Brucchi: lo scrutinio non è ancora terminato (76 sezioni su 80) ma lui ha già raccolto il 50,06% dei voti. Teramo si conferma fortino del sindaco di centrodestra. Se ieri la città ha dovuto mandare giù il boccone amaro della sconfitta del candidato presidente Gianni Chiodi si può consolare con la riconferma di Brucchi.

Una riconferma che ha stracciato tutti gli avversari, a partire dalla candidata del Pd Manola di Pasquale ferma al 24,9%. Al terzo posto al momento il Movimento 5 Stelle con Fabio Berardini (8,1%), ancora dietro Gianluca Pomante con il 7,6%, Graziella Cordono con il 3,9%, Berardo Rabbuffo con il 2,6% e Giorgio Giannella con il 2,5%

La lista che ha preso più voti fino a questo momento è ‘Futuro In Teramo’ con il 17,05% (voti: 5.203), seguono il Pd con il 16,53% (5.045); Ncd con l’11,9% (3.654), Forza Italia con il 7,5%, M5S (7,5%), al centro per Teramo (6,7%), Popolari con Teramo (6,6%), Teramo cambia Manola di Pasquale (6,6%), Finalmente Pomante (5,8%).

9.30 BRUCCHI AL 49,7

Manca ancora una sezione e il sindaco uscente sembra destinato al ballottaggio con la candidata del Pd Manola Di Pasquale che è salita al 25%.

ANCORA ATTESA



SI VA AL BALLOTTAGGIO Per l'elezione del sindaco di Teramo si andrà al ballottaggio. Lo scrutinio 'ripetuto' dell' ultima delle 80 sezioni, a distanza di oltre 20 ore dall'inizio dello spoglio, da parte della commissione elettorale centrale, non ha cambiato la percentuale del sindaco uscente Maurizio Brucchi (centrodestra), che resta sul 49,8% e dunque non supera lo sbarramento previsto per evitare il secondo turno. Si confronterà con la candidata sindaco Manola Di Pasquale (centrosinistra), anche se l'ultima speranza di evitare un altro voto risiede nel ricorso con cui, domani, si chiederà la revisione delle schede elettorali. La ripetizione dello scrutinio era stata determinata dalla contestazione di una cinquantina di schede tracciate con una matita 'ufficiale' ma di colore diverso dalle altre e non registrata nell'inventario del seggio. SI VA AL BALLOTTAGGIO MA...



Comune di TERAMO [Comune superiore] - Elettori: 47.430 - Votanti: 35.214 (74,24 %) Sezioni scrutinate sindaco: Definitivo - Sezioni scrutinate consiglio comunale: Definitivo Dato aggiornato al 28/05/2014 - 00:11 Candidati sindaco e liste Voti % Voti % Seggi BRUCCHI MAURIZIO 16.770 49,77 LISTA CIVICA - FUTUROIN 5.638 17,10 NUOVO CENTRO DESTRA 3.854 11,69 FORZA ITALIA 2.485 7,53 LISTA CIVICA - AL CENTRO PER TERAMO 2.257 6,84 LISTA CIVICA - POPOLARI CON TERAMO 2.125 6,44 LISTA CIVICA - INSIEME X TE 1.930 5,85 Totale 18.289 55,49 % calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco 54,27 DI PASQUALE MANOLA 8.465 25,12 PARTITO DEMOCRATICO 5.455 16,55 LISTA CIVICA - TERAMO CAMBIA 2.244 6,80 Totale 7.699 23,35 % calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco 22,84 BERARDINI FABIO 2.784 8,26 MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT 2.513 7,62 % calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco 7,45 POMANTE GIANLUCA 2.580 7,65 LISTA CIVICA - FINALMENTE POMANTE 1.945 5,90 % calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco 5,77 CORDONE GRAZIELLA 1.374 4,07 SINISTRA - PARTECIPATTIVA! 512 1,55 LISTA CIVICA - CITTA' DI VIRTU' 481 1,45 Totale 993 3,01 % calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco 2,94 RABBUFFO BERARDO 864 2,56 LISTA CIVICA - LIBERA TERAMO 490 1,48 LISTA CIVICA - CENTRO DEMOCRATICO LIBERALI 268 0,81 Totale 758 2,29 % calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco 2,24 GIANNELLA GIORGIO 857 2,54 LISTA CIVICA - PROSPETTIVA COMUNE 762 2,31 % calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco 2,26 Totale voti candidati sindaco 33.694 Totale voti liste 32.959 Schede bianche 437 1,24 % Schede nulle 1.081 3,06 % Schede contestate e non assegnate 2 0,00 %

Ancora qualche ora di incertezza sull'esito del voto per le elezioni comunali di Teramo: alla sezione mancante per chiudere i conteggi delle 80 in città, è subentrata la Commissione elettorale centrale che ha ricominciato lo spoglio. Lo prevede la legge nel caso non si completi lo scrutino entro un certo lasso di tempo, indipendentemente dal motivo. Le schede di questa sezione potrebbero ancora spostare il confine tra il ballottaggio o l'elezione al primo turno dell'uscente Maurizio Brucchi (centrodestra), adesso attestato al 49,79% dei consensi (16.467 voti), che si confronta con Manola Di Pasquale, centrosinistra, che ha avuto un 25,10% con i suo 8.301 voti