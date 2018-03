Comunali Pescara, sarà ballottaggio Alessandrini - Mascia

PESCARA. Si avvia verso il ballottaggio la sfida a sindaco di Pescara.

Lo scrutinio, iniziato ieri sera alle 21, non si è ancora concluso. Notte di lavoro nei seggi di Pescara dopo il tour de force per l’elezione del candidato presidente della Regione che ha visto trionfare Luciano D’Alfonso. Quando mancano ancora 8 sezioni Marco Alessandrini, candidato sindaco del centrosinistra, è in netto vantaggio con il 42,9% (28.256 voti). Non basta per vincere al primo turno quindi sarà ballottaggio il prossimo 8 giugno. Lo rincorre il candidato sindaco uscente Luigi Albore Mascia al 22,8%. Terza la grillina Enrica Sabatini con il 16,1% (10.624 voti) dalla quale forse ci si aspettava qualcosa in più. Il risultato è stato comunque in linea con i numeri del Movimento 5 Stelle. Ancora dietro Guerino Testa con il 12% delle preferenze (7.957 voti). Non si è sicuramente dimostrata vincente l’idea di candidare due esponenti del centrodestra. Ancora dietro l’ex presidente del Consiglio Roberto De Camillis all’1,96%, Loredana di Paola all’1,6%, Florio Corneli all’1%, Vincenzo Serraiocco con lo 0,69 e Alessio di Carlo 0,6%.

Il Pd è al momento il primo partito della città con il 23,6% delle preferenze (ovvero 15.173 voti). Dietro c’è Forza Italia al 16,5% mentre il Ncd raccoglie il 7,3%. Il Movimento 5 Stelle ha il 15,1%.

Pescara Futura 5,3%, Lista Teodoro 4,7%, Sel ha il 3,9%, Liberali-Cd- Popolari 3,9%, Pescara insieme bene Comune il 3,9%, Fratelli d’Italia 2,3%.

08.00 SPOGLIO FINITO

Si è concluso a Pescara lo spoglio: Alessandrini ha chiuso con il 43% delle preferenze (29.797), Mascia al 22,8% (15.821), Enrica Sabatini del Movimento 5 Stelle al 16.09 (11.152).

Guerino Testa, che tanto aveva puntato i piedi per la sua candidatura si è fermato al 12,03% (8.335 voti), quasi la metà delle preferenze di Mascia.

Bassissime le percentuali degli altri candidati: De Camillis chiude a 1,99%, Loredana di Paola all’1,69%, Flavio Corneli all’1%, Alessio Di Carlo allo 0,5% e Serraiocco allo 0,71%

UNO SGUARDO AI CONSIGLIERI

I candidati con maggior numero di preferenze sono a questo punto sono per il Pd Antonio Blasioli (1500) Paola Marchegiani (1476), Sandra Santavenere (1029), Giacomo Cuzzi (847), Enzo Del Vecchio (811), Francesco Pagnanelli (695), Giuliano Diodati (576), Antonio Natarelli (455), Carlo Gaspari (430), Marco Presutti (377) Emilio Longhi (348), Pietro Giampietro (305).

Per Forza Italia l’assessore uscente Vincenzo D’Incecco (822), Marcello Antonelli (710), l’assessore uscente Eugenio Seccia (637), Fabrizio Rapposelli (612), Isabella Del Trecco (572), Roberto Renzetti (506), Guido Cerolini Forlini (501), l’ex assessore Massimo Filippello (424), Maria Rita Carota (403), Nico Lerri 366.

In Pescara Futura 499 le preferenze per Carlo Masci e 451 per il vice sindaco uscente Berardino Fiorilli. 423 invece per Michele Di Marco.

Per il Movimento 5 Stelle Erika Alessandrini (421), Massimiliano Di Pillo (274), Emanuela Galli (216).

Tra gli altri candidati molto votati ci sono Giovanni Di Iacovo di Sel (560 voti), Massimiliano Pignoli della lista Teodoro con 1.043 voti, Piero Teodoro 700 voti, Adelchi Sulpizio 453

Comune di PESCARA

[Comune superiore] - Elettori: 103.559 - Votanti: 72.755 (70,25 %) Sezioni scrutinate sindaco: Definitivo - Sezioni scrutinate consiglio comunale: Definitivo Dato aggiornato al 27/05/2014 - 07:29

Candidati sindaco e liste Voti % Voti % Seggi ALESSANDRINI MARCO 29.797 43,00 PARTITO DEMOCRATICO 16.161 23,84 LISTA CIVICA - SCEGLI PESCARA 3.228 4,76 SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 2.657 3,92 LISTA CIVICA - LIBERALI CENTRO DEMOCRATICO POPOLARI 2.634 3,88 LISTA CIVICA - INSIEME BENE COMUNE 2.627 3,87 LISTA CIVICA - PERSONE COMUNI PER PESCARA 1.548 2,28 Totale 28.855 42,58 % calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco 41,64 ALBORE MASCIA LUIGI 15.821 22,83 FORZA ITALIA 11.186 16,50 LISTA CIVICA - PESCARA FUTURA 3.599 5,31 FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE 1.613 2,38 Totale 16.398 24,19 % calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco 23,66 SABATINI ENRICA 11.152 16,09 MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT 10.260 15,14 % calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco 14,80 TESTA GUERINO 8.335 12,02 NUOVO CENTRO DESTRA 4.939 7,28 LISTA CIVICA - PESCARA IN TESTA 2.061 3,04 LISTA CIVICA - RP RINASCITA POPOLARE 607 0,89 UNIONE DI CENTRO 270 0,39 Totale 7.877 11,62 % calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco 11,36 DE CAMILLIS ROBERTO 1.381 1,99 LISTA CIVICA - DE CAMILLIS SINDACO 734 1,08 LISTA CIVICA - DIFENDERE PESCARA 470 0,69 LISTA CIVICA - PROGETTO PESCARA 326 0,48 Totale 1.530 2,25 % calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco 2,20 DI PAOLA LOREDANA 1.168 1,68 LISTA CIVICA - L'ALTRA CITTA' 1.195 1,76 % calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco 1,72 CORNELI FLORIO 732 1,05 LISTA CIVICA - ABRUZZO CIVICO 785 1,15 % calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco 1,13 SERRAIOCCO VINCENZO 493 0,71 LISTA CIVICA - CATT.DEM-MOV.NATUR-INSIEME 466 0,68 % calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco 0,67 DI CARLO ALESSIO 411 0,59 LISTA CIVICA - LA GRANDE PESCARA 398 0,58 % calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco 0,57