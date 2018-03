Asl Pescara. Ipasvi: «i caposala non sono abusivi»

PESCARA. La segreteria Ipasvi (infermieri professionali assistenti sanitari e vigilatrici di infanzia) di Pescara invia posta certificata «in ordine all’annosa questione di quei colleghi e professionisti dipendenti della Asl cittadina che, secondo quanto pubblicato da alcune testate giornalistiche, eserciterebbero “abusivamente” l’attività professionale».

La Cisl Fp di Pescara nei gironi scorsi aveva attaccato la Asl sul piano di riorganizzazione degli incarichi agli infermieri perché «la Direzione sanitaria ha chiesto di soprassedere ai movimenti del personale infermieristico rinviando l’adempimento a data da destinarsi».

Il direttore sanitario aveva affermato che non si trattava « di una bocciatura ma solo di una sospensione temporanea per una più approfondita verifica delle criticità che potrebbero verificarsi nei reparti».

Perplessità è stata espressa da Uil Fpl e Nursind, che per assegnare i nuovi incarichi propongono avvisi pubblici interni per arrivare ad una graduatoria trasparente, ma che comunque insistono sulla necessità di decisioni rapide, visto che il problema si trascina da almeno 10 anni.

«I Caposala non sono abusivi» riafferma oggi l’Ipasvi e sostenerlo «dimostra una mancata conoscenza rispetto alla complessa materia professionale, giuridica e contrattuale che regolamenta il mondo infermieristico oltre che una mancata informazione circa l’indennizzo economico percepito, in quanto lo stesso è destinato attualmente a chi esercita il coordinamento infermieristico in virtù di una sentenza giuridica, al di fuori di queste persone nessuno si è ritrovato in busta paga un’indennità di 139,00 euro in più al mese. I Caposala in questione non sono abusivi in quanto sono professionisti, sono infermieri regolarmente iscritti all’Albo professionale tenuto dal Collegio e ben lontani dallo svolgere attività appunto abusive».

L’Ipasvi ammette che «il contesto normativo e contrattuale è complesso, perché solamente nel 2006, con la legge n. 43, il legislatore ha regolamentato e istituito la funzione di coordinamento, disciplinandone requisiti e modalità di accesso, quando, invece, in precedenza e a far tempo dal Contratto Collettivo Nazionale del Comparto della Sanità Pubblica del 2001, la funzione di coordinamento, per la quale non era neppure previsto il possesso del titolo c.d. A.F.D. (Abilitazione a Funzioni Direttive), sino ad allora richiesto, veniva assegnata tramite un incarico aziendale».

La mail certificata chiude con tutte le riserve di azioni a tutela della professione infermieristica.

s.c.