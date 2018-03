Infezioni in sala operatoria: la relazione: «nessuna relazione tra decessi e batteri»

PESCARA. Allarme rientrato per le sale operatorie di Neurochirurgia dell’ospedale di Pescara, accusate di essere stata la causa di infezioni e di successivi decessi di pazienti lì operati.

Lo dice una relazione ispettiva della Asl, trasmessa al Nas dei Carabinieri, che chiarisce i termini precisi della vicenda che ha interessato anche due interrogazioni parlamentari di Andrea Colletti (Movimento 5 stelle). La relazione, tra l’altro, conclude che l’Agenzia sanitaria nazionale ha riconosciuto «la procedura per la segnalazione di infezione/colonizzazione da Alert organism e Protocollo di sorveglianza epidemiologica continua» della Asl di Pescara (applicato anche per la Neurochirurgia) «quale pratica effettiva per la sicurezza dei pazienti».

E questo tradotto significa che le evidenze scientifiche dei controlli, ora all’attenzione del Nas, non dipendono dall’appartenenza di chi controlla alla struttura controllata.



LE ATTIVITÀ DI CONTROLLO E PREVENZIONE IN CASO DI INFEZIONE OSPEDALIERA

Dopo le denunce delle infezioni e dei decessi - si legge nella relazione - la Asl ha attivato tutti i controlli e le procedure per le infezioni ospedaliere.

Esiste, infatti, una struttura specifica che viene allertata quando in qualsiasi reparto, chirurgico o medico, viene segnalato qualche “microrganismo sentinella”, cioè quei batteri la cui presenza è più frequente e pericolosa per lo sviluppo di infezioni ospedaliere gravi.

Si tratta del Ccica (comitato di controllo delle infezioni correlate all’assistenza) e del Goe (gruppo operativo epidemiologico) aziendale, il cui responsabile è Giustino Parruti, primario del reparto di Malattie infettive. «Io ho visionato tutte le cartelle dei pazienti di Neurochirurgia di cui si denunciava la morte, ma non ho trovato elementi di correlazione tra questi decessi e le eventuali infezioni contratte in quelle sale operatorie – spiega il dott. Parruti – quanto ai dubbi sulla terzietà delle nostre strutture di controllo (cioè non saremmo affidabili perché dipendenti Asl) abbiamo tutti i riconoscimenti e la validazione degli organismi competenti, senza dire che i risultati di laboratorio sono al di sopra di ogni sospetto. Comunque ogni segnalazione viene accettata come un giusto appello a non abbassare la guardia sulle infezioni ospedaliere».

Secondo la relazione, i decessi non sono stati 14 in nove mesi, ma 12 in due anni e mezzo, con un tasso di mortalità in linea con le medie nazionali.

Di questi decessi, 8 sono avvenuti dopo l’istituzione del Ccica, deciso dall’ultimo Atto aziendale. Su questi decessi la ricerca ha chiarito che 2 risultano «senza mortalità attribuibile» alle infezioni, 4 sono morti non correlate e per 2 si tratta di infezioni del sito chirurgico con microrganismi sentinella, ma i decessi non sono avvenuti per infezione.

Quanto alle sale operatorie interessate, sono state controllate a fondo e le verifiche effettuate da due società esterne specializzate nel settore della sanificazione sono state inviate al Nas il 30 ottobre scorso.

«Per i casi di infezione ospedaliera – spiega ancora Parruti – c’è un protocollo che viene seguito ed applicato immediatamente dopo la segnalazione. E sarebbe auspicabile che tutti gli ospedali –oltre Pescara - avessero questo servizio come Livello essenziale di assistenza sia per tutelare i pazienti sia per abbattere i costi dei risarcimenti assicurativi».

In pratica, dopo l’allarme, scattano immediatamente le misure precauzionali che vanno dall’isolamento alle pulizie specifiche e raddoppiate, alla fornitura di materiale di solito usato per le malattie infettive, alla sanificazione degli ambienti ed alla terapia antibiotica mirata.

E per Neurochirurgia ora viene utilizzato un nuovo strumento elettrico per tagliare in sicurezza i capelli, senza le piccole lesioni da rasoio tradizionale.



Sebastiano Calella