Sport, Federica Mastrodicasa vola in serie A1

SAN VALENTINO. Il capitano della squadra di pallavolo ‘I Bisonti di San Casciano’ di San Casciano (FI), che ieri ha guadagnato l’ingresso in Serie A1 è originaria di San Valentino, la cui comunità, per questo motivo, oggi è in festa, come conferma il sindaco Antonio Saia.



Federica Mastrodicasa ha iniziato la sua carriera pallavolistica all'età di nove anni nella squadra del suo paese; è stata subito corteggiata dalla società Arabona (Manoppello), nella quale ha disputato tutti i campionati giovanili, vincendo in quegli anni il premio di miglior giovane emergente di tutta la provincia di Pescara. All'età di 16 anni è stata convocata dalla nazionale. Da allora molte sono state le vittorie, tra cui, ad esempio, la premiazione da parte di Luchetta nel 2013 come miglior giocatrice in un importante torneo che si svolge ogni anno a Roma e che viene trasmesso in diretta su Rai Sport 1, fino ad arrivare

ad oggi, con la sua vittoria con la squadra ‘i bisonti di San Casciano’.

«Tutta la comunità», commenta il sindaco, «è orgogliosa della sua concittadina, che con forza e determinazione ha costruito la sua carriera sportiva, eccellendo in ogni occasione e in ogni tipo di competizione. Già durante la scorsa estate, come amministrazione, avevamo pensato di ringraziare, assieme ad altri due giovani meritevoli del paese, Federica Mastrodicasa in quanto simbolo della voglia di fare e della capacità di crescita ed esempio per molti».