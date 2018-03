Discarica San Vito Chietino tra le più pericolose d’Abruzzo: «bonifica immediata»

SAN VITO CHIETINO. Il consigliere di minoranza Roberto Nardone (San Vito Bene Comune) ha presentato una mozione per spingere il Comune a pressare la Regione per ottenere i fondi per la bonifica della discarica dismessa in contrada Castellana, attigua al fiume Feltrino.

Il sito, secondo le analisi dell’Ente regionale, ha un indice di pericolosità pari a 93,548 su 100 che la inserisce al quarto posto in classifica regionale. Un dato per niente confortante.

Nel 2007 l’amministrazione Catenaro ha commissionato uno studio per capire in che modo fosse stata utilizzata la discarica, attiva dal 1976 al 1982. I risultati non sono stati entusiasmanti, ma nemmeno drammatici sulla carta.

«Sarebbe adeguato uno nuovo studio», chiede Nardone, «visti i progressi effettuati nell’analisi di discariche e rifiuti, soprattutto dopo sette anni dall’ultimo controllo».

L’acqua del fiume Feltrino, secondo lo studio, non subisce un inquinamento significativo, ma i terreni restano fortemente inquinati e devono essere bonificati. Il Comune di San Vito dopo lo studio ha anche richiesto i soldi per la bonifica alla Regione, ma per ora non sono arrivati. «Naturalmente vi saranno situazioni molto più drammatiche in regione, (Bussi, Tollo, ecc)», fa notare il consigliere di minoranza, «ma la nostra discarica deve essere assolutamente sanata prima che diventi un’ emergenza. Bisogna riportare l’attenzione su queste tematiche perchè abbiamo la responsabilità di consegnare il nostro paese alle prossime generazioni nel miglior modo possibile, al naturale».

Quattro in totale le richieste inserite nella mozione che sarà presentata al prossimo Consiglio comunale: «delimitare in maniera precisa e ben visibile l’area della discarica; installare una adeguata cartellonistica di pericolo e di informazioni dell’area contaminata; riferire al Consiglio comunale in merito ai risultati raggiunti; pressing sulla regione per i soldi della bonifica».