Tumori, intervento eccezionale di 5 ore all’ospedale di Pescara

PESCARA. Doppia operazione, unica nel suo caso in regione, all’ospedale di Pescara su una paziente con due tumori.

L’intervento, durato 5 ore, è stato realizzato presso l’Unità Operativa Complessa di Chirurgia 2 del presidio Ospedaliero di Pescara, del dipartimento di Diagnosi e Cura dei tumori, diretto da Massimo Basti in collaborazione con Edoardo Liberatore Valerio Caracino, è stato eseguito un intervento chirurgico di particolare rilevanza, unico nella nostra regione.

La paziente, portatrice di un doppio tumore maligno dell’intestino sul colon discendente e sul retto medio, ha subito sia una resezione del colon Videolaparoscopica sia una resezione della neoformazione del retto per via trans-anale, usufruendo della tecnica Trans anal Endoscopic Microsurgery (T.E.M.).

«Attraverso queste metodiche mini invasive si rispettano in pieno tutti i canoni della chirurgia oncologica per offrire il meglio della terapia chirurgica dei tumori», spiegano dall’ospedale, «permettendo al paziente di avere una ripresa migliore dalla malattia ed un approccio più positivo al prosieguo delle cure oncologiche necessarie».

Per potenziare l’attività mini invasiva, sia laparoscopica che trans-anale, la ASL di Pescara si è dotata di colonne laparoscopiche di ultima generazione, ed a breve, con una gara già in corso, acquisterà dei laparoscopi con visione 3D che determineranno un enorme salto qualitativo strumentale.

L’Unità Operativa Complessa (UOC) di Chirurgia 2 del Presidio Ospedaliero di Pescara effettua una procedura molto complessa nei pazienti portatori di Carcinosi Peritoneale, malattia grave a partenza da tumore maligno del colon, retto, stomaco, ovaio, definita Chemio Ipertermia Intraperitoanale (HIPEC) per trattare direttamente durante l’intervento con l’utilizzo del calore e del farmaco chemioterapico la cavità addominale infiltrata dalla neoplasia maligna.