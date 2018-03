Volantini anonimi contro candidato Innaurato: denuncia contro ignoti

LANCIANO. «Invitiamo i cittadini di Lanciano a non votare alle regionali il candidato del Pd Antonio Innaurato. E' una persona che non ha mai fatto nulla nella vita, che si è nutrito di politica e che quindi ha mangiato alle spalle di tutti noi».

Sono le testuali parole contenute in un foglietto bianco (che reca lo stesso messaggio anonimo su tutti e due i lati) lasciato la mattina dello scorso 4 maggio su tre tavolini esterni del Caffè ai Portici di Lanciano e presumibilmente su altri bar della città, visto che uno è stato trovato su un tavolino del bar del Corso.

«Un attacco vergognoso, che mai si era verificato nella nostra città, nemmeno durante agguerrite e infuocate competizioni elettorali», ha detto Antonio Innaurato, sindaco di Gessopalena e candidato al consigli regionale, «so bene che questa campagna elettorale è difficile, complicata e insidiosa, ma mai avrei immaginato di dovermi addirittura scontrare con la menzogna e la vigliaccheria di chi ha scelto il modo più deplorevole per denigrare e diffamare – ha commentato - non ho mai vissuto di politica, chi conosce la mia storia di amministratore e sindacalista sa che non solo non ho mai approfittato di ruoli e incarichi, ma ho rinunciato anche all'indennità di sindaco per più consigliature, destinando le somme ai servizi sociali e ad altri progetti per la comunità. Chi ha scritto queste bugie con l'unico scopo di diffamare e gettare ombre e sospetti, avrebbe dovuto informarsi meglio».

Innaurato dice di non aver parlato della sua rinuncia avvenuta alcuni anni fa all'indennità, «forse per non utilizzare formule e parole ora di moda».

Antonio Innaurato, per tutti Tonino, ha denunciato il fatto al Commissariato di Lanciano, raccontando all'ispettore Montebruno tutti i particolari di questa vicenda.