Elezioni comunali a Città Sant'Angelo: tre candidati in corsa

DAVIDE CASTELLANO VINCENZO BAIOCCHI CLARA FRAZZINI MIRKO COLLEVECCHIO ADALGISA CAMERANO SPELTA RAPINI MIRCO DELLE MONACHE CATIA CONTENTO MANUELA COLLIPA ALESSANDRO VERZELLA GIUSTINO D'ANTEO LUCIO D'ANTEO FEDERICA GAGLIARDI DINA D'ANTONIO FRANCESCO DE LUCA STEFANO SUPPLIZI FRANCO DEL DUCHETTO GIANCARLO FERRETTI CARLO GABRIELE ANTONELLA DI BASILICO PINA GUARDIANI GRAZIANO BARNABEI PIERPAOLO DI BRIGIDA MARCO PENNAROSSA GIUSEPPE PASQUALE AQUÉ DENIA DI GIACOMO MATTEO PERAZZETTI GIORGIO ACCONCIAMESSA ALICE FABBIANI GIULIO PETRINI NICOLA D'ANGELO FRANCO GALLI REMO PIOVANI ALESSIA ACCONCIAMESSA LAURA GIANFORTE FRANCESCA SAGAZIO VERONICA CECILIA MARTINEZ PATRIZIA LONGOVERDE GIANCAMILLO (GIANNI) SPEZIALE

IGNAZIO PRATENSE LUDOVICA TARESCO

ANGELO VENTURA LUCIA TRAVAGLINI



MAURIZIO VALLOREO









CITTA’ SANT’ANGELO. Sfida a tre a Città Sant’Angelo.Il sindaco uscente Gabriele Florindi dovrà vedersela con Roberto Ruggieri, Carlo Antonio Ciabarra.‘Insieme per crescere’: la lista a sostegno di Florindi si ripresenta fortemente rinnovata, per ottenere un secondo mandato. Solo quattro gli amministratori uscenti che si ripresenteranno con il sindaco al giudizio degli elettori: gli assessori Franco Galli e Ignazio Pratense, i consiglieri Angelo Ventura e Mirko Collevecchio (quest'ultimo entrato in consiglio solo negli ultimi mesi, dopo la scomparsa del vice sindaco Fernando Fabbiani).«Dopo cinque anni da primo cittadino» ha spiegato il sindaco Florindi «e una lunghissima esperienza amministrativa, so che in politica, come in tutte le attività di squadra, è necessario trovare il giusto equilibrio tra chi ha competenze accumulate in anni di attività, e chi può portare nuove idee ed entusiasmo. E’ doveroso fare spazio anche alle nuove generazioni, consentire a una nuova classe dirigente di crescere: per questo motivo, a sostenermi nelle prossime consultazioni ci sarà una lista rinnovata per il 70%».Roberto Ruggieri, già assessore provinciale al Lavori Pubblici nella giunta Testa, si candida con la lista ‘Responsabilità comune’. «E’ una scelta», ha spiegato nei giorni scorsi, «dettata soprattutto dalle continue richieste dei miei concittadini loro hanno voluto insistentemente che decidessi per la candidatura a sindaco di Città Sant’Angelo». Per Ruggieri i cittadini sarebbero stufi dell’amministrazione Florindi e lui promette una svolta «forte» con la sua lista civica «fortemente trasversale». E poi c’è Carlo Antonio Ciabarra con la lista del Movimento 5 Stelle, professione edicolante. «Un ringraziamento a tutti gli attivisti, i simpatizzanti e gli amici», ha detto Ciabarra due giorni fa dopo la presentazione della lista, «che continuano a sostenerci a volte anche inconsapevolmente. Non avrei mai immaginato un simile sostegno che, sono sicuro, aumenterà di giorno in giorno. Non sono un tipo che si perde in chiacchiere e spero si sia notato. Ho preferito mantenere, in questi mesi, il silenzio per poter lavorare e crescere ma soprattutto ascoltare le soluzioni alle varie problematiche che sono nascoste nelle discussioni tra gli amici, in rete e al bar».