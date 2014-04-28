VERSO IL VOTO
Elezioni comunali: a Teramo sono 7 i candidati sindaco
TERAMO. Sono sette i candidati che corrono per la poltrona di primo cittadino a Teramo: Maurizio Brucchi (sindaco uscente), Manola Di Pasquale, Gianluca Pomante, Graziella Cordone, Berardo Rabbuffo, Fabio Berardini e Giorgio Giannella.
Ecco le liste
|
CANDIDATO SINDACO MAURIZIO BRUCCHI
|FORZA ITALIA
|NCD
|FUTURO IN
|ERNESTO CIAFFONI
|ANNA BALDUCCI
|ALESSIA VERZILLI
|BENEDITTA CIALANI
|SILVIA CESARINI
|ALESSIO D’EGIDIO
|IVANA CIAMMARICONI
|MARIA CONCETTA CHIAFFARELLI
|ALFREDO CACCIONI
|ELEONORA COCCAGNA
|LUCA CORONA
|ANNALISA GENNACCARO
|SIMONE CUPELLI
|ALBERTO COVELLI
|ANTONELLA DE LUCA
|STEFANIA D’ARCHIVIO
|MARIO COZZI
|ANTONIA SABATO
|FRANCESCA DE FLAVIIS
|PIERO MARIA CURTI
|CATERINA PROVVISIERO
|ALESSIA DE PAULIS
|DINO DE DOMINICIS
|EMIDIO DI MATTEO
|ILENIA DI OTTAVIO
|PATRIZIA DI BLASIO
|ERMANDO FLORA’
|CLETO DI PAOLO
|SIMONETTA DI CARLO
|EVA GUARDIANI
|LUIGI DI PATRIZIO
|MARIA DI FURIA
|EZIO TORELLI
|ITALO FERRANTE
|CIRO DI GENNARO
|FEDERICA DI NICOLA
|EMANUELE GARREFFA
|PAOLA DI PIETRO
|FRANCESCA DI EGIDIO
|FEDERICA GIOSUE’
|GIIUSEPPINA DI SABATINO
|FRANCESCA LUCANTONI
|GIUSEPPE GRANDE
|ROBERTO DI SANTE
|FRANCO FRACASSA
|DOMENICO LOLLI
|PATRIK DI SAVERIO
|GIOVANNI BATTISTA QUINTILIANI
|MIRELLA MARCHESE
|GIOVANNI FOSCHI
|GIUSEPPINA PERISANTI
|IVANO MARINUCCI
|ANTONIO GALLI
|LAURA MALIZIA
|EMIDIO MICACCHIONI
|FRANCESCO GAROFANO
|LIA VALERI
|FERNANDA NACLERIO
|FRANCESCA GIANFRIGLIA
|MANUELA CARDELLI
|MARCELLO OLIVIERI
|FRANCESCO GIUSTO
|MARIA SAULA GAMBACORTA
|MANUELA PALLINI
|SIMONETTA IANNETTI
|MARINA DI TADDEO
|GIULIANO PALOZZI
|VIRIGINIA KATERINI
|MAURIZIO SALVI
|ANNA POMPILI
|PIERGIORGIO LEONETTI
|PAOLA ANGELINI
|FABRIZIO PRIMOLI
|ALESSANDRA LUCENTI
|PIERO ROMANELLI
|MASSIMO PUGLIA
|RAIMONDO MICHELI
|ROBERTO FARAGALLI
|GIULIANO ROCCI
|VALERIA MISTICONI
|RUDY DI STEFANO
|ANDREA SCIAMMANNA
|ALESSANDRO MUZZURRU
|SILVIO ANTONINI
|GABRIELE
|ANNA SORGI
|UMBERTO DE BAPTISTIS
|TONIA TASSONI
|MACRO TANCREDI
|VALERIO PELUSI
|LUISA TORELLI
|SABATINO TARASCHI
|VINCENZO VALASCA
|VINCENZO TULII
|PASQUALE TIBERII
|VITTORIO UGO RICCI
|AL CENTRO PER TERAMO
|POPOLARI PER TERAMO
|INSIEME PER TE
|VALENTINO ALCINII
|ALFONSO DI SABATINO MARTINA
|NICO AMOROSI
|LUANA AMMAZZALORSO
|ALESSANDRA ADAMOLI
|LUCIANO ARMAROLI
|ROBERTO ANTONELLI
|CLAUDIO CECCHINI
|FERDINANDO CALABRESE
|INES GABRIELLE GRAZIA BRACA
|PAOLO D’AMICO
|ROBERTO CANZIO
|GUIDO CAMPANA
|MASSIMILIANO DE VITA
|NANDO CECI
|GIULIANO CICCOCELLI
|ERIKA DEL POETA
|ANTONIO DE LUCA (CALDERALE)
|GIACINTA DETTA GIUSY CINGOLI
|BENEDETTA DELLA LOGGIA
|PAMELA DE MATTEIS
|FEDERICO D’ANTONIO
|MASSIMO DI ANTONIO
|PAOLO DE PATRE
|FABRIZIO DE BEI
|ALESSANDRO DI BERARDINO
|VALENTINA DE ROSSI
|CLAUDIA DI BATTISTA
|GABRIELLA DI CESARE
|TERESA DI CARLO
|FAUSTA DI BERARDO
|OMBRETTA DI GIACINTO
|ROSA EMILIA DI DOMENICO
|GIOVANNNI DI FILIPPANTONIO
|GIANCARLO DI LUCANARDO
|GABRIELE DI FELICIANTONIO
|FRANCESCO DI GIACOMO
|ROSALBA DI MARCELLO
|FABRIZIO DI FERDINANDO
|GIORGIO DI GIOVANGIACOMO
|DEBORA DI SANTE
|ANNALISA DI GIAMMARINO
|LEOPARDO DI PAOLANTONIO
|GIUSEPPE DI SAVERIO
|ANNA RITA DI GIANNATALE
|NOEMI DI SANTE
|LUCA DI SIMONE
|SPLENDORA DI GIORGIO
|VALENTINA DI SILVESTRO
|GIOVANNA ETTORRE
|ALESSANDRA DI LODOVICO
|CLAUDIO ARMANDO FRAIOLI
|SARA FALCONI
|PIETRO MILTON DI SABATINO
|CARLO FRANCHI
|ORSOLA FLAGIELLO
|CINZIA LIBERATORE
|AMELIA GATTONE IN RUBICINI
|FABIO GALIZIA
|FEDERICA LUPI
|ALESSANDRA IANNETTI
|EMILIA GENTILI
|ANNA MARIA MAGNO
|BARBARA IONA
|MAFALDA MARINI
|MONICA MELASECCA
|CATIA MALVONI
|CRISTINA MINCIONE
|LOREDANA MONTANI
|GIOVANNI MATTUCCI
|CONCETTA MURRI
|DOMENICO NARCISI
|PAOLA PALUMBI
|BERARDO NARDI
|GIOVANNA OLIVIERI
|MOIRA PALUMBO
|DANIELA ROMUALDI
|FEDERICO POMPA
|ALESSANDRO PASCUCCI
|ILEANA SABOU
|NICOLA PULITI
|LAURA PETRINI
|BARBARA SANGIOVANNI
|EDOARDO SINISCALCHI
|ANGELO PUGLIA
|DOMENICO SBRACCIA
|FULVIA STELLA
|SPARKAT SHERA
|GIOVANNA TACCONE
|SILVANA RASTELLI
|GABRIELLA STURBA
|EUGENIO TECCE
|GIANNI GIORDANI PAESANI
|STEFANIA VERROCCHI IN BONOLIS
|ANGELO VALERII
|PAMELA RUSCITTI
|
CANDIDATO SINDACO MANOLA DI PASQUALE
|PD
|TERAMO CAMBIA
|STEFANO ALESSIANI
|MIRCO CICCONI
|FLAVIO BARTOLINI
|FRANCESCA CIPOLLINI
|STEFANIA CENTI
|MARISA CUTARELLI
|CRISTINA CERASANI
|BERARDO DE BAPTISTIS
|MANUEL CIARDELLI
|NATALINA DE IULIIS
|ALESSIA COGNITTI
|DANILO DE SANTIS
|GIANGUIDO D’ALBERTO
|SERGIO DI ALESSIO
|MARCELLO D’ORAZIO
|MASSIMILIANO DI CARLO
|ILARIA DE SANCTIS
|MARIA ANTONELLA DI MATTEO
|NICOLA DI FRANCESCO
|MATTEO DI VINCENZO
|MARIAGRAZIA DI GIUSEPPE
|PAOLO D’INCECCO
|DIEGO ARMANDO DI MARCO
|MASSIMILIANO FABBIOCCHI
|LISA DI SABATINO
|GIOVANNI FALZON
|FRANCESCA CHIARA DI TIMOTEO
|ANTONIO FILIPPONI
|MATTEO FERRETTI
|MANLIO FORLINI
|GABRIELLA FIASTRA
|ANNA FRANCESCA FORTI
|EUGENIA INZERILLO
|GIANLUCA GIOVINE
|CARLA LUPINETTI
|ALESSANDRO GRAMENZI
|ALBERTO MELARANGELO
|ARIANNA LIBERATORE
|VINCENZO MONTANI
|ANGELO LIMONCELLI
|ANNAMARIA NIGRELLI
|ROSARIA MAGGI
|CARMINE NORI
|CARLO MANCINI
|OSVALDO PALUCCI
|ROBERTO MARCHEGIANI
|CARLA PICCIONI
|MARTINA MARCONE
|DOMENICO PROIETTI
|MANUELA MICHINI
|MONICA SCALONE
|LUCA PETRELLA
|MAURIZIO SCIAMANNA
|LUCA PILOTTI
|ROBERTO SPOSETTI
|CRISTIANO PUTTI
|BERARDO TORCHIA
|ROBERTO ROMUALDI
|MAURIZIO VERNA
|MARIA RITA SANTONE
|LUCIA VERTICELLI
|TIZIANA SISTILLI
|PASQUALE VITTORINI
|MARIO TIRABOVI
|
CANDIDATO SINDACO BERARDO RABBUFFO
|LIBERA TERAMO
|CON RABBUFFO SINDACO
|ROBERTO PETRELLA
|GIUSEPPE BARRETTA
|ALESSANDRA AGONE
|MICHELE CERQUETI
|ANTONELLA BAFFONI
|BARBARA CROGNALE
|VRAPI BERTAN
|MARIA PIA DEL TORO
|MASSIMO CASSIANI ROSCIOLI
|MARIA DI ANGELO
|MIRCO CIPRIETTI
|ANTONELLA DI FRANCESCO
|LORETTA D'IGNAZIO
|EMANUELE DI GIANVITO
|SANDRA DE SANTI
|GIOVANNI DI MARCO
|TANIA DI CLEMENTE
|NICOLINO FABBRI
|GIACOMINA DI DONATA 'MINA'
|ROSINA FLAMMINJ
|GIUSEPPE DI GIANDOMENICO
|MARISA FRATTAROLI
|PIERO DI MARCO
|ROSALBA IEZZI
|ANNALISA DI PIETRO
|GIANLUCA LA DONNA
|BERARDO FAGIOLI
|RENATO LAPA
|GOFFREDO FLAMMINI
|GABRIELLA LESTI
|BARBARA MACINATI
|SAMUELA MARINELLI
|IGNAZIO M. F. MALARA
|SERENA MARINELLI
|LUCIA MANGANIELLO
|FRANCESCO MAROZZI
|GIAMPIERO MASCITTI
|MARIO MEROLA
|HIBRAHIM MIFTARI
|GUIDO MARIA MOSCHIONI
|PIETRO NICOLAI
|MARIO GIUSEPPE PELUSI
|LINA OGNIBENE
|MARIANO PESACANE
|MARTINA PASINELLI
|LUCIA POMPILII
|ANTONELLA PICCA
|ROBERTO PORTELLA
|ROSARIA RULLO
|VANESSA ANNA PORZIA
|REMO SANSONETTI
|AGOSTINO RABBUFFO
|ELISABETTA SANTUCCI
|ANNA ROMITO
|ADRIANA SCARPONE
|ALESSANDRA SIMONELLA
|MARCELLO SCHILLACI
|ORESTE TUPITTI
|THEA SCIAMPACONE
|STEFANO VERDECCHIA
|BERNARDO VECELLIO CREPPE
|AMHA ZAID YOHANNES
|MARIA ULISSE
|RENATO CIMINA’
|
CANDIDATO SINACO GRAZIELLA CORDONE
|CITTÀ DI VIRTÙ
|SINISTRA PARTECIPATTIVA
|MARIALUISA DI NICOLA
|ANDREA CORE
|VERONICA DI BERARDO
|GIOVANNI UNGARO
|MARCO POSSENTI
|DANIELA PATRIARCA
|FEDERICOD'IGNAZIO
|VERA TRULLO
|CATIA DI PIETRO
|PIERO DE SANCTIS
|VALENTINA DI SIMONE
|ALESSANDRA MOSCARDELLI
|SABATINO BESSONE
|LUCIANA PALLINI
|ROBERTA MELASECCA
|EDOARDO MORRICONE
|FEDERICO DI BERARDO
|GIOVANNA VECCHIO
|CATIA LOTORIO
|GIANFRANCO MANETTA
|SONIA DI GIUSEPPE
|MOHAMED EL MKHANTER
|FEDERICA CANZANESE
|GAETANO PISCIELLA
|ANNARITA FREZZINI
|ANDREA MASSARO
|ANNA PALMA RUSCIANO
|DOMENICO ROFI
|GIOVANNI PARTIPILO
|FABIO RONDOLONE
|ANTONIO D'AMARIO
|MASSIMILIANO URBANI
|LEONARDO CODIRENZI
|ALDO FAGNANI
|CARLO CIUTTI
|MASSIMO DI SIMONE
|DANIELE POMPETTI
|LUANA BASILIO
|SIMONE BONADUCE
|MATTEO GRAVINA
|ENRICO GAMBINI
|GIGLIOLA MERUSI
|ELISABETTA VOLPI
|PINA MARINI
|
CANDIDATO SINDACO: GIANLUCA POMANTE
|FINALMENTE POMANTE
|SANDRO AMATUCCI
|MAURO BAIOCCO
|ROSANNA BATESTA
|FEDERICO CARBONI
|MARCO CERASETTI
|ELISA CIAPANNA
|ROBERTO D'IGNAZIO
|LORIS DI BARTOLOMEO
|MASSIMO DI GIACOMANTONIO
|GIACINTO DI GIOVANNI
|RINALDO DI MATTEO (MAURO)
|ANTONIO DI OVIDIO (TONI)
|GABRIELE DI VENTURA
|SILVIA FERRETTI
|MAURO FIDANZA
|MARCELLO FRANCIA
|ROSELLA GABRIELLI
|EMANUELA GEISBERGER
|MARCELLO GIANCOLA
|ANDREA GIORGINI
|CLAUDIA MARANELLA
|MARIA CRISTINA MARRONI
|BARBARA MONACO
|ANTONIO PANICHI
|TIZIANO POMANTE
|ERNESTA RASTELLI
|GRAZIA RECCHILONGO
|GIOVANNI ROSCI
|SAVERIO SAN LORENZO
|LEDA SANTOSUOSSO
|CATERINA SERENA STUCCI
|IURI TOMASSINI
|
CANDIDATO SINDACO:
GIORGIO
GIANNELLA
|
CANDIDATO SINDACO:
FABIO
BERARDINI
|PROSPETTIVA COMUNE
|MOVIMENTO 5 STELLE
|CLAUDIO PIZII (PIZZI)
|PAOLO CARNOVALE
|LEONARDO SENSOLI
|LUCA DI TOMMASO
|MATTEO SEMPRONI
|ALFONSO CLAUDIO DELLA FIGLIOLA
|SERENA TOMMASI
|GIULIO LIBERATI
|FRANCESCA MANCINI
|BENEDETTO ZIPPILLI
|MARCO NARCISI
|GIUSEPPE LARATO
|PIETRO OREGLIA
|SERENA SAMMASSIMO
|GINO BIANCHI
|ORESTE PETRICOLA
|MARCO DI LIBERATORE
|PAOLA CARDELLI
|CONSULEO DIODATI
|VENERA SHAYKHATAROVA
|ANGELO DI NICOLA
|ANTONIO DE SANTIS
|ILARIA VESCOVO
|ROBERTO SANSONETTI
|CAROLINA ELEUTERI
|LUCA GIANFELICE
|GUIDO (ROBERTO) FERRILLI
|MASSIMILIANO DONATIELLO
|MONICA DI SANTE
|SIMONETTA DI CLEMENTE
|MARTA MALATESTA
|MARCO DE DOMINICIS
|VALERIO D’IGNAZIO
|ELENA SIGNORILE
|JACOPO DI SANTE
|FABIO COSTANTINI
|ALESSANDRO DI SANTE
|ALESSIA DI FERDINANDO
|PATRIZIA STANCHIERI
|GIACINTO PALMARINI
|VINCENZO QUARANTA
|FRANCESCA DE MARTINIS
|JACOPO DARTAGNAN
|ELVIRA MAZZONI
|DOMENICO (FONICO) LUCIANI
|ANDREA APRANO
|DANILO RASTELLI
|VALENTINA PICCIRILLI
|STEFANO DIODATI
|SILVIA DI GIACOMO
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