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Elezioni comunali: a Teramo sono 7 i candidati sindaco

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Elezioni comunali: a Teramo sono 7 i candidati sindaco

 

 

 

 

TERAMO. Sono sette i candidati che corrono per la poltrona di primo cittadino a Teramo: Maurizio Brucchi (sindaco uscente), Manola Di Pasquale, Gianluca Pomante, Graziella Cordone, Berardo Rabbuffo, Fabio Berardini e Giorgio Giannella.

Ecco le liste

 

 

 
     CANDIDATO SINDACO MAURIZIO BRUCCHI

FORZA ITALIA
 NCD
 FUTURO IN
ERNESTO CIAFFONI ANNA BALDUCCI ALESSIA VERZILLI
BENEDITTA CIALANI SILVIA CESARINI ALESSIO D’EGIDIO
IVANA CIAMMARICONI MARIA CONCETTA CHIAFFARELLI ALFREDO CACCIONI
ELEONORA COCCAGNA LUCA CORONA ANNALISA GENNACCARO
SIMONE CUPELLI ALBERTO COVELLI ANTONELLA DE LUCA
STEFANIA D’ARCHIVIO MARIO COZZI ANTONIA SABATO
FRANCESCA DE FLAVIIS PIERO MARIA CURTI CATERINA PROVVISIERO
ALESSIA DE PAULIS DINO DE DOMINICIS EMIDIO DI MATTEO
ILENIA DI OTTAVIO PATRIZIA DI BLASIO ERMANDO FLORA’
CLETO DI PAOLO SIMONETTA DI CARLO EVA GUARDIANI
LUIGI DI PATRIZIO MARIA DI FURIA EZIO TORELLI
ITALO FERRANTE CIRO DI GENNARO FEDERICA DI NICOLA
EMANUELE GARREFFA PAOLA DI PIETRO FRANCESCA DI EGIDIO
FEDERICA GIOSUE’ GIIUSEPPINA DI SABATINO FRANCESCA LUCANTONI
GIUSEPPE GRANDE ROBERTO DI SANTE FRANCO FRACASSA
DOMENICO LOLLI PATRIK DI SAVERIO GIOVANNI BATTISTA QUINTILIANI
MIRELLA MARCHESE GIOVANNI FOSCHI GIUSEPPINA PERISANTI
IVANO MARINUCCI ANTONIO GALLI LAURA MALIZIA
EMIDIO MICACCHIONI FRANCESCO GAROFANO LIA VALERI
FERNANDA NACLERIO FRANCESCA GIANFRIGLIA MANUELA CARDELLI
MARCELLO OLIVIERI FRANCESCO GIUSTO MARIA SAULA GAMBACORTA
MANUELA PALLINI SIMONETTA IANNETTI MARINA DI TADDEO
GIULIANO PALOZZI VIRIGINIA KATERINI MAURIZIO SALVI
ANNA POMPILI PIERGIORGIO LEONETTI PAOLA ANGELINI
FABRIZIO PRIMOLI ALESSANDRA LUCENTI PIERO ROMANELLI
MASSIMO PUGLIA RAIMONDO MICHELI ROBERTO FARAGALLI
GIULIANO ROCCI VALERIA MISTICONI RUDY DI STEFANO
ANDREA SCIAMMANNA ALESSANDRO MUZZURRU SILVIO ANTONINI
GABRIELE ANNA SORGI UMBERTO DE BAPTISTIS
TONIA TASSONI MACRO TANCREDI VALERIO PELUSI
LUISA TORELLI SABATINO TARASCHI VINCENZO VALASCA
VINCENZO TULII PASQUALE TIBERII VITTORIO UGO RICCI



AL CENTRO PER TERAMO
 POPOLARI PER TERAMO
 INSIEME PER TE
VALENTINO ALCINII ALFONSO DI SABATINO MARTINA NICO AMOROSI
LUANA AMMAZZALORSO ALESSANDRA ADAMOLI LUCIANO ARMAROLI
ROBERTO ANTONELLI CLAUDIO CECCHINI FERDINANDO CALABRESE
INES GABRIELLE GRAZIA BRACA PAOLO D’AMICO ROBERTO CANZIO
GUIDO CAMPANA MASSIMILIANO DE VITA NANDO CECI
GIULIANO CICCOCELLI ERIKA DEL POETA ANTONIO DE LUCA (CALDERALE)
GIACINTA DETTA GIUSY CINGOLI BENEDETTA DELLA LOGGIA PAMELA DE MATTEIS
FEDERICO D’ANTONIO MASSIMO DI ANTONIO PAOLO DE PATRE
FABRIZIO DE BEI ALESSANDRO DI BERARDINO VALENTINA DE ROSSI
CLAUDIA DI BATTISTA GABRIELLA DI CESARE TERESA DI CARLO
FAUSTA DI BERARDO OMBRETTA DI GIACINTO ROSA EMILIA DI DOMENICO
GIOVANNNI DI FILIPPANTONIO GIANCARLO DI LUCANARDO GABRIELE DI FELICIANTONIO
FRANCESCO DI GIACOMO ROSALBA DI MARCELLO FABRIZIO DI FERDINANDO
GIORGIO DI GIOVANGIACOMO DEBORA DI SANTE ANNALISA DI GIAMMARINO
LEOPARDO DI PAOLANTONIO GIUSEPPE DI SAVERIO ANNA RITA DI GIANNATALE
NOEMI DI SANTE LUCA DI SIMONE SPLENDORA DI GIORGIO
VALENTINA DI SILVESTRO GIOVANNA ETTORRE ALESSANDRA DI LODOVICO
CLAUDIO ARMANDO FRAIOLI SARA FALCONI PIETRO MILTON DI SABATINO
CARLO FRANCHI ORSOLA FLAGIELLO CINZIA LIBERATORE
AMELIA GATTONE IN RUBICINI FABIO GALIZIA FEDERICA LUPI
ALESSANDRA IANNETTI EMILIA GENTILI ANNA MARIA MAGNO
BARBARA IONA MAFALDA MARINI MONICA MELASECCA
CATIA MALVONI CRISTINA MINCIONE LOREDANA MONTANI
GIOVANNI MATTUCCI CONCETTA MURRI DOMENICO NARCISI
PAOLA PALUMBI BERARDO NARDI GIOVANNA OLIVIERI
MOIRA PALUMBO DANIELA ROMUALDI FEDERICO POMPA
ALESSANDRO PASCUCCI ILEANA SABOU NICOLA PULITI
LAURA PETRINI BARBARA SANGIOVANNI EDOARDO SINISCALCHI
ANGELO PUGLIA DOMENICO SBRACCIA FULVIA STELLA
SPARKAT SHERA GIOVANNA TACCONE SILVANA RASTELLI
GABRIELLA STURBA EUGENIO TECCE GIANNI GIORDANI PAESANI
STEFANIA VERROCCHI IN BONOLIS ANGELO VALERII PAMELA RUSCITTI




    CANDIDATO SINDACO MANOLA DI PASQUALE

PD
 TERAMO CAMBIA
STEFANO ALESSIANI MIRCO CICCONI
FLAVIO BARTOLINI FRANCESCA CIPOLLINI
STEFANIA CENTI MARISA CUTARELLI
CRISTINA CERASANI BERARDO DE BAPTISTIS
MANUEL CIARDELLI NATALINA DE IULIIS
ALESSIA COGNITTI DANILO DE SANTIS
GIANGUIDO D’ALBERTO SERGIO DI ALESSIO
MARCELLO D’ORAZIO MASSIMILIANO DI CARLO
ILARIA DE SANCTIS MARIA ANTONELLA DI MATTEO
NICOLA DI FRANCESCO MATTEO DI VINCENZO
MARIAGRAZIA DI GIUSEPPE PAOLO D’INCECCO
DIEGO ARMANDO DI MARCO MASSIMILIANO FABBIOCCHI
LISA DI SABATINO GIOVANNI FALZON
FRANCESCA CHIARA DI TIMOTEO ANTONIO FILIPPONI
MATTEO FERRETTI MANLIO FORLINI
GABRIELLA FIASTRA ANNA FRANCESCA FORTI
EUGENIA INZERILLO GIANLUCA GIOVINE
CARLA LUPINETTI ALESSANDRO GRAMENZI
ALBERTO MELARANGELO ARIANNA LIBERATORE
VINCENZO MONTANI ANGELO LIMONCELLI
ANNAMARIA NIGRELLI ROSARIA MAGGI
CARMINE NORI CARLO MANCINI
OSVALDO PALUCCI ROBERTO MARCHEGIANI
CARLA PICCIONI MARTINA MARCONE
DOMENICO PROIETTI MANUELA MICHINI
MONICA SCALONE LUCA PETRELLA
MAURIZIO SCIAMANNA LUCA PILOTTI
ROBERTO SPOSETTI CRISTIANO PUTTI
BERARDO TORCHIA ROBERTO ROMUALDI
MAURIZIO VERNA MARIA RITA SANTONE
LUCIA VERTICELLI TIZIANA SISTILLI
PASQUALE VITTORINI MARIO TIRABOVI




     CANDIDATO SINDACO BERARDO RABBUFFO

LIBERA TERAMO
 CON RABBUFFO SINDACO
ROBERTO PETRELLA GIUSEPPE BARRETTA
ALESSANDRA AGONE MICHELE CERQUETI
ANTONELLA BAFFONI BARBARA CROGNALE
VRAPI BERTAN MARIA PIA DEL TORO
MASSIMO CASSIANI ROSCIOLI MARIA DI ANGELO
MIRCO CIPRIETTI ANTONELLA DI FRANCESCO
LORETTA D'IGNAZIO EMANUELE DI GIANVITO
SANDRA DE SANTI GIOVANNI DI MARCO
TANIA DI CLEMENTE NICOLINO FABBRI
GIACOMINA DI DONATA 'MINA' ROSINA FLAMMINJ
GIUSEPPE DI GIANDOMENICO MARISA FRATTAROLI
PIERO DI MARCO ROSALBA IEZZI
ANNALISA DI PIETRO GIANLUCA LA DONNA
BERARDO FAGIOLI RENATO LAPA
GOFFREDO FLAMMINI GABRIELLA LESTI
BARBARA MACINATI SAMUELA MARINELLI
IGNAZIO M. F. MALARA SERENA MARINELLI
LUCIA MANGANIELLO FRANCESCO MAROZZI
GIAMPIERO MASCITTI MARIO MEROLA
HIBRAHIM MIFTARI GUIDO MARIA MOSCHIONI
PIETRO NICOLAI MARIO GIUSEPPE PELUSI
LINA OGNIBENE MARIANO PESACANE
MARTINA PASINELLI LUCIA POMPILII
ANTONELLA PICCA ROBERTO PORTELLA
ROSARIA RULLO VANESSA ANNA PORZIA
REMO SANSONETTI AGOSTINO RABBUFFO
ELISABETTA SANTUCCI ANNA ROMITO
ADRIANA SCARPONE ALESSANDRA SIMONELLA
MARCELLO SCHILLACI ORESTE TUPITTI
THEA SCIAMPACONE STEFANO VERDECCHIA
BERNARDO VECELLIO CREPPE AMHA ZAID YOHANNES
MARIA ULISSE RENATO CIMINA’



       CANDIDATO SINACO GRAZIELLA CORDONE

CITTÀ DI VIRTÙ
 SINISTRA PARTECIPATTIVA
MARIALUISA DI NICOLA ANDREA CORE
VERONICA DI BERARDO GIOVANNI UNGARO
MARCO POSSENTI DANIELA PATRIARCA
FEDERICOD'IGNAZIO VERA TRULLO
CATIA DI PIETRO PIERO DE SANCTIS
VALENTINA DI SIMONE ALESSANDRA MOSCARDELLI
SABATINO BESSONE LUCIANA PALLINI
ROBERTA MELASECCA EDOARDO MORRICONE
FEDERICO DI BERARDO GIOVANNA VECCHIO
CATIA LOTORIO GIANFRANCO MANETTA
SONIA DI GIUSEPPE MOHAMED EL MKHANTER
FEDERICA CANZANESE GAETANO PISCIELLA
ANNARITA FREZZINI ANDREA MASSARO
ANNA PALMA RUSCIANO DOMENICO ROFI
GIOVANNI PARTIPILO FABIO RONDOLONE
ANTONIO D'AMARIO MASSIMILIANO URBANI
LEONARDO CODIRENZI ALDO FAGNANI
CARLO CIUTTI MASSIMO DI SIMONE
DANIELE POMPETTI LUANA BASILIO
SIMONE BONADUCE MATTEO GRAVINA
ENRICO GAMBINI GIGLIOLA MERUSI
ELISABETTA VOLPI PINA MARINI



     CANDIDATO SINDACO: GIANLUCA POMANTE

FINALMENTE POMANTE
SANDRO AMATUCCI
MAURO BAIOCCO
ROSANNA BATESTA
FEDERICO CARBONI
MARCO CERASETTI
ELISA CIAPANNA
ROBERTO D'IGNAZIO
LORIS DI BARTOLOMEO
MASSIMO DI GIACOMANTONIO
GIACINTO DI GIOVANNI
RINALDO DI MATTEO (MAURO)
ANTONIO DI OVIDIO (TONI)
GABRIELE DI VENTURA
SILVIA FERRETTI
MAURO FIDANZA
MARCELLO FRANCIA
ROSELLA GABRIELLI
EMANUELA GEISBERGER
MARCELLO GIANCOLA
ANDREA GIORGINI
CLAUDIA MARANELLA
MARIA CRISTINA MARRONI
BARBARA MONACO
ANTONIO PANICHI
TIZIANO POMANTE
ERNESTA RASTELLI
GRAZIA RECCHILONGO
GIOVANNI ROSCI
SAVERIO SAN LORENZO
LEDA SANTOSUOSSO
CATERINA SERENA STUCCI
IURI TOMASSINI





CANDIDATO SINDACO:
GIORGIO
GIANNELLA


CANDIDATO SINDACO:
FABIO
 BERARDINI
PROSPETTIVA COMUNE
MOVIMENTO 5 STELLE
CLAUDIO PIZII (PIZZI)


























PAOLO CARNOVALE
LEONARDO SENSOLI LUCA DI TOMMASO
MATTEO SEMPRONI ALFONSO CLAUDIO DELLA FIGLIOLA
SERENA TOMMASI GIULIO LIBERATI
FRANCESCA MANCINI BENEDETTO ZIPPILLI
MARCO NARCISI GIUSEPPE LARATO
PIETRO OREGLIA SERENA SAMMASSIMO
GINO BIANCHI ORESTE PETRICOLA
MARCO DI LIBERATORE PAOLA CARDELLI
CONSULEO DIODATI VENERA SHAYKHATAROVA
ANGELO DI NICOLA ANTONIO DE SANTIS
ILARIA VESCOVO ROBERTO SANSONETTI
CAROLINA ELEUTERI LUCA GIANFELICE
GUIDO (ROBERTO) FERRILLI MASSIMILIANO DONATIELLO
MONICA DI SANTE SIMONETTA DI CLEMENTE
MARTA MALATESTA MARCO DE DOMINICIS
VALERIO D’IGNAZIO ELENA SIGNORILE
JACOPO DI SANTE FABIO COSTANTINI
ALESSANDRO DI SANTE ALESSIA DI FERDINANDO
PATRIZIA STANCHIERI GIACINTO PALMARINI
VINCENZO QUARANTA FRANCESCA DE MARTINIS
JACOPO DARTAGNAN ELVIRA MAZZONI
DOMENICO (FONICO) LUCIANI ANDREA APRANO
DANILO RASTELLI
VALENTINA PICCIRILLI
STEFANO DIODATI
SILVIA DI GIACOMO