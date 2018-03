Ospedale Ortona, «nella farmacia mancano medicine ma la Asl non risponde»

ORTONA. Impossibile acquistare alcuni farmaci alla farmacia dell’ospedale di Ortona.

Problemi e aggravi dei costi (non per i pazienti direttamente ma per le casse pubbliche) quando si è costretti ad andare a cercare il medicinale in una farmacia esterna. Il tribunale per i diritti del malato venti giorni fa aveva scritto una lettera al manager Asl Francesco Zavattaro. «Ad oggi non c’è stato alcun riscontro alla nostra nota», spiega il presidente Giuseppe Tatasciore, «e sollecitiamo un intervento immediato».

Ma quali sono i farmaci che mancano all’appello? Non c’è ad esempio, si legge nella missiva inviata a Zavattaro, la sacca da 130 cm con rubinetto per catetere. A detta dei pazienti vengono fornite delle sacche da due litri senza rubinetto e molto scomodo per effettuare la relativa discarica. E’ da dire che la sacca da 130 centimetri con rubinetto costa 0,45 centesimi quella da litri 2 senza rubinetto costa 0,15. Differenza: 0,30 centesimi di euro.

«Proprio questa differenza», spiega Tatasciore, «a detta dal titolare della farmacia sarebbe la motivazione della inopportunità di fornitura di sacche con rubinetto. E la salute ed il benessere del paziente non viene assolutamente stimato? Questo a nostro avviso è molto grave».

Ma manca anche il farmaco Renagel fornito solo a pazienti in dialisi il quale è costretto a rifornirsi presso le farmacie pubbliche. In questo modo, spiega ancora Tatasciore, «c’è un sicuro aggravio di spesa per la comunità (non per il paziente) in quanto se questo farmaco viene acquistato dalla ASL il costo sarebbe di gran lunga scontato tenendo conto degli sgravi che questa usufruisce, al contrario se se viene acquistato dalla farmacia pubblica questa, non usufruendo degli sgravi, viene a pagare una quota molto superiore quindi con aggravio di spese per lo Stato di riflesso per la comunità, questa è la sanità pubblica».

E non c’è nemmeno il medicinale Efibient per i pazienti infartuati, portatori di pacemake: «quando il paziente munito della richiesta si reca presso la farmacia dell’ospedale, questa gli appone il timbro per la esenzione ed è lo stesso paziente che deve interessarsi per la dovuta fornitura presso una farmacia pubblica che è a più volte è sfornita e deve ordinarla con l’aggravio e disappunto del paziente che è obbligato ad attendere».