Lanciano, malato di Sla sballottato tra Casoli e Francavilla per prenotare visite

CHIETI. Un malato di Sla e con carcinoma midollare, con richiesta di prestazioni del suo ortopedico, ha bisogno di prenotazioni urgenti e da effettuare immediatamente. Ma secondo il Cup dovrebbe girare tra Casoli e Francavilla al mare, lui che si muove solo in carrozzella ed abita a Lanciano, ma la cosa più rilevante è che le prestazioni sono state fissate per il 6 maggio ed il primo luglio.

Che sia un tempo troppo lungo viste le condizioni del malato?

«C’è qualcosa che non va in questa storia ed i maghi del Cup della Asl di Chieti (meglio sarebbe definirli illusionisti) dovrebbero spiegarcelo – chiede Aldo Cerulli, Cittadinanza attiva – intanto i tempi sono fuori della normativa, poi sarebbe il caso di farsi carico comunque di questa situazione molto difficile per usare un eufemismo. Altrimenti è tutta una presa in giro».

Contattata telefonicamente, la moglie del malato ha spiegato semplicemente che «si tratta di due lastre (radiografie) da fare il 6 maggio al presidio territoriale di assistenza (Pta) di Casoli per la spalla e la cervicale, mentre per l’ecografia articolare della spalla e per l’ecografia muscolo tendinea il primo luglio dovrà andare al Distretto di Francavilla al mare. L’ortopedico mi aveva detto che erano urgenti, ma al Cup il modo più rapido era questo, altrimenti se ne parlava nel 2015».

Questi i fatti e le conseguenze tutte a carico del cittadino bisognoso di assistenza e cure immediate.

Da quanto è emerso la Asl non sembra avere percorsi preferenziali e prestazioni in loco ed assistenza specializzata. Sono troppi e troppo ricorrenti denunce di questo tipo e sono sempre meno coloro che intendono farsene carico e risolvere tali disfunzioni.



