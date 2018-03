L'Aquila. Carispaq approva bilancio: +3,6 mln di euro

L’AQUILA. Si chiude con un incremento di 3,6 milioni di euro il bilancio d'esercizio 2013 della Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila.

Sono invece pari a circa 2,2 milioni di euro le risorse complessivamente destinate alle attivita' istituzionali, di cui 1,2 ml per progetti "propri" ed il resto a sostegno di progetti "terzi" selezionati tramite il bando pubblico annuale.

Tra i piu' significativi nell'ambito dei progetti "propri" si evidenzia quello denominato "Borse Studio/Lavoro 2014", 300 mila euro di finanziamento, per favorire l'accesso al mondo del lavoro da parte dei giovani. Inoltre, sempre nell'ambito degli interventi diretti, nel 2013, sono stati stanziati 570 mila euro per la ristrutturazione dell'ex-scuola materna "Montessori" di Avezzano e destinarla a Centro Culturale Polivalente, e 230 mila euro per interventi di riqualificazione del centro urbano di Avezzano.

Nel corso dell'esercizio sono poi proseguite le attivita' volte al recupero dell'immobile "ex Cinema Balilla" a Sulmona di proprieta' della Fondazione Carispaq.

I fondi destinati al territorio hanno riguardato l'arte, lo sviluppo locale, la ricerca scientifica e tecnologica, la crescita e formazione giovanile, il volontariato, filantropia e beneficenza.

«L'andamento positivo del rendimento dei nostri investimenti - ha evidenziato in una nota Marco Fanfani, presidente della Fondazione- ci ha consentito di dare risposte alla diffusa richiesta di sostegno alle iniziative che proviene dal territorio della nostra Provincia. La grave crisi che investe il Paese e anche la nostra regione, insieme alla contemporanea difficolta' di bilancio degli enti locali ha caricato di sempre maggiori richieste la nostra Fondazione, per questo, oggi, e' necessario compiere scelte che stabiliscano le priorita' negli interventi».