Sanità: sindacati protestano contro manager Asl L'Aquila

L'AQUILA. Ancora proteste dei sindacati Fials, Fsi, Nursind e Usb contro il direttore generale della Asl numero 1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila, Giancarlo Silveri, tacciato di «problematiche all'organizzazione del lavoro».

I sindacati dopo la seconda convocazione da parte del prefetto dell'Aquila per procedere al tentativo di conciliazione stigmatizzano la reiterata assenza del direttore generale Giancarlo Silveri: «è un atto di grave scorrettezza», hanno protestato. Era presente invece per la Asl Stefano Di Rocco, direttore del personale che all’apertura della seduta ha annunciato di non essere in possesso di una formale delega del dg.

Di Rocca ha comunque reso nota la disponibilità dell’azienda a convocare per maggio un tavolo esteso a tutte le sigle per analizzare i problemi.

I sindacati hanno denunciato l’«atteggiamento antisindacale» dell’Asl che continuerebbe a non dare applicazione alle norme che regolano la contrattazione decentrata, come ad esempio in materia di definizione delle piante organiche. Lamentano che la mancanza di regole all’interno dell’azienda non può «avere gravi ricadute sulla organizzazione del lavoro e conseguentemente sulla qualità e quantità dei servizi erogati ai cittadini». Ma i sindacati hanno denunciato anche un «comportamento discriminatorio» della direzione generale che avrebbe interloquito solo con alcune sigle sindacali

«La preoccupazione non nasce solo per una questione squisitamente formale, in quanto non applicato il contratto nei luoghi di lavoro, ma comporta, altresì, inevitabilmente la creazione di problematiche all'organizzazione del lavoro da cui discende la qualità dei servizi sanitari offerti ai cittadini», proseguono. Le quattro sigle sindacali «comunicano altresì di non aver interrotto lo stato di agitazione, pertanto, si preparano a intraprendere ogni azione utile, non escluse azioni legali, a tutela dei dipendenti e dell'utenza».