Abruzzo.Il giudice ordina alla Asl di Chieti di fornire farmaco per malattia rara

VASTO. Il giudice del lavoro del Tribunale di Vasto ha ordinato alla Asl di Chieti di fornire ad un paziente il farmaco - prima negato - per una malattia rara.

«Erogare immediatamente e gratuitamente» la medicina, si ordina nel dispositivo della decisione presa dal giudice Stefania Izzi nella forma «inaudita altera parte», cioè senza nemmeno ascoltare le ragioni dell’azienda sanitaria.

In sostanza il diritto alla salute vale molto più delle lungaggini e delle stranezze della burocrazia.

E così è stato necessario rivolgersi alla magistratura con un ricorso d’urgenza, dopo che lo stesso malato e Cittadinanza attiva avevano sollecitato la Asl ad erogare l’unico farmaco in commercio per curare questa malattia rara da cui è affetto un paziente di Vasto.

La Asl non aveva dato risposte alle segnalazioni pur corredate dalla storia clinica di questa malato, curato dal 2006 al 2009 con terapie inutili e sbagliate.

La cura giusta era iniziata solo dopo una diagnosi precisa dell’Irccs San Matteo di Pavia, con un farmaco che non fa miracoli, ma che rallenta notevolmente e significativamente la progressione della malattia. Non era bastata questa certificazione medica per convincere il servizio farmaceutico della Asl di Chieti a concedere l’erogazione del farmaco che intanto era stato sospeso dal paziente per il costo eccessivo. E così, tramite l’avvocato Carmine Di Risio che ha seguito la pratica, ora la cura sarà possibile. A meno che la Asl non si opponga.



s. c.