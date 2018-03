ABRUZZO. TAMPONAMENTO SULLA A14: FERITO CAMIONISTA

PESCARA. Il conducente di un camion è rimasto ferito in modo grave in un tamponamento avvenuto lungo la corsia nord dell'autostrada A14, in una galleria al confine fra Città Sant'Angelo e Cappelle sul Tavo (Pescara) al km 378.4. L'incidente ha coinvolto due mezzi pesanti.

Liberato dalla lamiere dai Vigili del fuoco, l'uomo è stato trasferito con l'eliambulanza all'ospedale di Pescara dove i sanitari hanno riscontrato un vasto trauma toracico e alcune fratture. In zona hanno operato Polizia autostradale e due squadre dei vigili del fuoco con due mezzi a terra e l'ausilio dell'elicottero. Il traffico, interrotto per permettere i soccorsi, ha subito grossi rallentamenti.