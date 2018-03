Comune L’Aquila, arrivano 22 mln ecco cosa si farà

L’AQUILA. A seguito del trasferimento di 22.627.000 euro da parte dell' USRA (Delibera n. 135), l’assessore Alfredo Moroni ha diffuso il cronoprogramma delle opere che saranno realizzate con i soldi arrivati nelle casse del Comune.



- Euro 2.200.000,00 Edilizia Residenziale Pubblica, Pile – Torretta - Preturo:

3 i progetti esecutivi redatti e 3 le gare effettuate con la consegna dei relativi lavori.

A Pile ed alla Torretta i lavori sono in esecuzione; a Preturo il lavori partiranno lunedì 14 Aprile.



- Euro 2.727.000,00 Edilizia Residenziale Pubblica: Via Milonia, redatto il progetto definitivo ( per complessivi 8 milioni di euro ); fatta ed affidata la gara per la relazione geologica con avvenuta riconsegna degli elaborati. Fatte le gare, con scadenza 14 Aprile per professionisti, strutturista ed impiantista; entro 15 giorni redazione elenco per affidamento incarico per esecutivo.



- Euro 3.500.000,00 Edilizia cimiteriale ( progetti ed impegni per complessivi 6.300.000,00 € ): San Giuseppe: dato incarico per esecutivo; Edificio 96: consegnato l'esecutivo al Genio Civile; Camera Mortuaria: pronti gli esecutivi per la consegna alla Sovrintendenza; Edificio Nove Martiri: dato incarico ai professionisti; Loculario ed Ossario: in attesa degli esecutivi da parte dei professionisti; Tempera:affidato il progetto ai professionisti per la ristrutturazione del muro.



- Euro 1.700.000,00 Ex Flextronics: il progetto definitivo ( per 2.300.000,00 € ) è stato consegnato informalmente all’USRA ed è in attesa di una definizione.



- Euro 200.000,00, per la Progettazione della sede unica degli uffici comunali che è in fase avanzata



- Euro 4.300.000,00 Viabilità e verde pubblico, di cui:



1 milione destinati al Ponte di Belvedere dove sono state già fatte le prove di carico: siamo in attesa degli studi di fattibilità da parte dell’Università per la redazione degli esecutivi;

593.187,00 per arginare la frana di via Fontegrossa, a San Giacomo, i cui lavori sono stati appaltati e sono in attesa di riconsegna dal Genio Civile per l'avvio;

1.250.000,00 per la realizzazione della rete paramassi lungo il costone di strada che costeggia la strada S. Giacomo Aragno: i lavori sono in esecuzione;

250.000,00 per il rifacimento dell'asfalto su Viale della Croce Rossa: il progetto esecutivo è stato approvato e siamo in attesa della restituzione dalla Ragioneria per indire la gara;

520.000,00, per il completamento di Viale Corrado IV: la gara è in corso:

30.000,00, per la bitumazione del parcheggio del MUSP ex Liceo Musicale: i lavori sono stati ultimati;

371.926,00 per la Viabilità a Santa Barbara: approvato il progetto esecutivo ed indetta la gara;

100.000,00 per il completamento di Piazza D’Arti: è stato approvato il progetto esecutivo;

200.000,00 per San Pietro della Ienca. I lavori prevedono il completamento del muro perimetrale: la progettazione esecutiva è in fase avanzata.

- Euro 3.000.000,00 per Enel Smart Greed: sono state avviate le opere preliminari.

- Euro 3.000.000,00 per la Bonifica di Monteluco di Roio: è in fase di esame progettuale con l' Università degli Studi dell'Aquila. Il preliminare è stato già approvato dal Genio Civile e sta per essere inviato alla centrale unica di committenza per la stesura del bando.

- Euro 2.000.000,00 di cui 729.100,00 per la Struttura Polifunzionale di Paganica ed

1.270.900,00 per la Realizzazione dei sottoservizi a Campo Imperatore.