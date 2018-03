Asl Chieti: «poca trasparenza sulle liste d’attesa»

CHIETI. Nella Asl di Chieti la mammografia programmata si può effettuare anche subito, e comunque in pochi giorni, a Villa Santa Maria ed a Guardiagrele. Sulla risonanza magnetica per l’encefalo i tempi si allungano: fine luglio a Vasto e Lanciano.

Per l’Eco-addome se ne parla a dicembre (Francavilla), settembre/ottobre a Gissi e ad Ottobre a Castiglione Messer Marino. Prendere o lasciare? Non è proprio così, perché non è credibile che una donna di Chieti sia costretta a fare 100 km per una mammografia, per di più a Villa Santa Maria che non è certo raggiungibile senza auto propria.

O che per un addome si debba aspettare ottobre e programmare un bel viaggio a Castigliane Messer Marino.

«C’è qualcosa che non va nella trasparenza sui dati delle liste d’attesa – segnala Aldo Cerulli, responsabile di Cittadinanza attiva – o i dati non vengono aggiornati sul sito on line o non vengono rappresentati tutti i dati reali. A meno che quelle pubblicate non siano solo le scadenze più “decenti”, omettendo quelle impresentabili, come le attese di anni per questa o quella prestazione».

Quello che risulta poco chiaro è anche il funzionamento della struttura dedicata alla mammografia, istituita di recente alla Radiologia di Chieti.

Non si trovano infatti i dati né è facile reperire informazioni su queste mammografie prenotate direttamente, dopo averle sottratte al Cup. Insomma non si capisce se il tutto dipende dall’allergia alla trasparenza, dalla sciatteria di chi deve aggiornare il sito delle prenotazioni on line o da una precisa scelta della sanità teatina: chi sta male a Chieti e dintorni deve dimenticare il SS. Annunziata, così come debbono dimenticare gli ospedali di Ortona, Lanciano e Vasto i malati di quelle zone: sono disponibili solo Alto Vastese e Alto Sangro. Sotto casa.



Sebastiano Calella