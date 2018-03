Trasporto malati Teramo, 800 mila euro a Cri, Anpas e Misericordia. Cgil protesta

TERAMO. Con la delibera 387 del 31 marzo scorso la Asl di Teramo ha rinnovato le convenzioni con le associazioni di volontariato Cri, Anpas e Confraternita della Misericordia.

L’azienda sanitaria stanzia dunque 800.000 mila euro, fino al 30 settembre 2014, per servizi di emergenza sanitaria territoriale (118).

Contesta questo provvedimento il segretario provinciale Fp Cgil Amedeo Marcattili e porta alla luce una questione molto simile a quella emersa qualche mese fa a Chieti e che anche nel capoluogo teatino ha creato malumori e addirittura un ricorso al Tar

Marcattili sottolinea che il fatto che le associazioni di volontariato «svolgono un ruolo importante, per certi versi insostituibile, nei servizi alla persona», ma allo stesso tempo definisce il provvedimento «l’ennesima vergogna della nostra Asl».

«Ci chiediamo», continua il referente Cgil, «con tale somma quanti posti di lavoro si potevano creare? La Asl verifica se le associazioni hanno personale qualificato e remunerato per svolgere tali incombenze? Perché invece di spendere tanti soldi dei contribuenti non si utilizzano le professionalità interne e adoperare queste risorse per altri scopi piu’ urgenti ? Piu’ volte abbiamo denunciato queste situazioni, valga un esempio per tutti, all’ospedale di Giulianova per trasportare un malato da un padiglione all’altro o in altri presidi invece del personale interno si utilizza un’associazione di volontariato al costo di circa 140.000 euro l’anno, perché ?

Non vogliamo pensar male ma sicuramente sono cose che reputiamo di una gravità inaudita».

Il sindacato chiede alla Asl di ripensare a questa organizzazione del lavoro per servizi di emergenza-urgenza: «come Fp Cgil siamo disponibili ad un confronto per risolvere queste problematiche nell’interesse esclusivo dei lavoratori e dei cittadini con la speranza che anche i dirigenti della Asl siano dello stesso avviso».