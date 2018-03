Pescara. Filovia, ora è Mascia che dice stop ai lavori

PESCARA. Il sindaco Luigi Albore Mascia ha chiesto la sospensione dei lavori della filovia che riguardano la tesatura dei cavi elettrici, in programma dal 7 aprile.

Come riportato dalle pagine de Il Tempo il primo cittadino ha scritto una lettera al presidente della Gtm chiedendo di fermarsi almeno fino al 3 luglio, ovvero fino a quando il Tar si pronuncerà sui ricorsi pendenti, presentati dal Comitato cittadino per la tutela della strada parco, l’associazione Carrozzine determinate e Wwf.

I giudici amministrativi dunque dovranno pronunciarsi sui ricorsi delle associazioni Carrozzine Determinate e Wwf che hanno contestato la legittimità dell'iter autorizzativo dell'opera. E’ stata inviata anche una diffida al comitato VIA per chiedere la sospensione lavori. A settembre scorso la Gtm avrebbe dovuto ottemperare alle prescrizioni del comitato di Via regionale, ossia abbattere tutte gli ostacoli esistenti per consentire a tutti di godere delle pari opportunità.

La stessa richiesta di sospendere i lavori fino al pronunciamento del Tar era stata avanzata il 24 marzo dai consiglieri comunali Maurizio Acerbo e Fausto Di Nisio, una richiesta inserita nel ‘pacchetto’ salva sindaco per garantire a Mascia l’appoggio e non far cadere la sua maggioranza.



La «necessità di una riflessione in ordine a tali lavori – si legge nella lettera inviata dal sindaco Mascia il 25 marzo al presidente dell Gtm, Michele Russo – scaturisce dalle condizioni critiche dei marciapiedi e delle banchine di sosta che in alcuni casi impedirebbero o renderebbero difficilmente utilizzabile l’infrastruttura da parte dei disabili».

Soddisfatto per questa richiesta Mario Sorgentone, presidente dell’ associazione Strada Parco: «abbiamo più volte ammonito come l’opera che si sta realizzando non è altro che uno sperpero enorme di denaro pubblico, con efficacia quasi nulla. Lo stesso risultato si poteva conseguire acquistando piccoli autobus elettrici o a metano al posto degli enormi filobus di 18 metri, senza la struttura altamente inquinante di pali e fili. Il costo totale sarebbe stato di 2-3 milioni di euro invece dei 36 appaltati, con costi di gestione minimi, rispetto alle notevoli passività, che è lecito ipotizzare per la futura filovia, data la scarsità di passeggeri».

Sorgentone a questo punto si augura anche che il sindaco consenta il ritorno del mercato sulla strada parco, una questione già affrontata nelle scorse settimane quando l’assessore aveva escluso categoricamente questa ipotesi.