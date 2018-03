Rifiuti Montesilvano, vetro e materiali ingombranti. L’incognita su dove gettarli

MONTESILVANO. Che fine ha fatto il contenitore per la raccolta differenziata del vetro che fino a qualche giorno fa si trovava in via Finlandia?

Che fine hanno fatto gli altri contenitori simili?

Se lo chiedono i residenti della zona che ormai da una settimana non possono più smaltire le bottiglie perché il contenitore è stato tolto (o forse spostato?) e non è stato rimpiazzato.

Come si può notare dalla fotografia scattata alle ore 7,30 di questa mattina al momento ci sono solo due contenitori in plastica: sono di colore blu adibito alla raccolta della carta e uno di colore giallo per la raccolta di plastica e lattine.

Un terzo contenitore, di dimensioni più grandi, è invece adibito alla raccolta indifferenziata.



E il vetro? Niente. Il contenitore per la raccolta della carta, oltre ad avere una ridotta volumetria, che costringerà la ditta affidataria a frequenti svuotamenti, ha una apertura molto piccola che rende molto scomodo e difficoltoso il conferimento (il coperchio non si solleva perchè chiuso a chiave) e causa l'abbandono a terra di oggetti più voluminosi (nell'apertura non entra neppure una scatola di scarpe).

Alcuni residenti protestano anche per l'obbligo di dover conferire i rifiuti indifferenziati solo tre volte alla settimana (lunedi, mercoledi e venerdi) , così come riportato sull'adesivo posto sul cassonetto. Si tratta forse solo di normali “contraccolpi” caratterizzati dal cambio di passo del servizio da poco affidato alla nuova società (Tradeco) che ha probabilmente inteso innovare qualche aspetto del servizio.



Di proteste però ce ne sono e riguardano ambiti anche diversi tra di loro e ineriscono la pulizia delle strade, dei marciapiedi e la tutela e la cura del verde.

Problemi di rifiuti anche in via Marinelli dove un lettore non è riuscito a disfarsi di materiale ingombrante che solitamente deve essere posizionato nelle vicinanze dei cassonetti in accordo con la società di smaltimento che poi provvede al ritiro. In questo caso si parla di un box doccia, i sanitari e un televisore.

Il lettore raccontano di aver provato a telefonare in Comune per conoscere la procedura, ma il telefono ha sempre squillato a vuoto. Al numero verde 800 27 6423, invece, qualche spiegazione in più è arrivata ma il problema è rimasto comunque senza risposta: «una centralinista della Tradeco che ci ha risposto da Altamura», racconta il cittadino, «ci ha chiesto di lasciare un recapito per essere ricontattati in quanto in città non ci sarebbe ancora un ufficio preposto. Ci hanno assicurato che saremmo stati contattati dal responsabile di zona. Ma mai nessuno ci ha chiamato e dopo aver tenuto per giorni i rifiuti ingombranti in casa abbiamo deciso di farli smaltire da una impresa che si occupa dei lavori nella nostra casa». Il lettore protesta con forza anche perché in varie zone della città ci si imbatte spesso in discariche a cielo aperto: «noi siamo persone civili e non ci azzardiamo a gettare rifiuti per strada, dove capita, ma il Comune così non incentiva di certo il rispetto per l’ambiente».