Abruzzo. Operazione salvavita della Cardiologia di Lanciano

LANCIANO. Un defibrillatore cardiaco impiantabile (ICD secondo l’acronimo inglese) bicamerale inserito in un paziente di 57 anni ad alto rischio. Quest’ultimo era affetto da tachicardie ventricolari sostenute iterative a elevata frequenza nonostante seguisse una terapia medica ottimizzata, nonché da grave obesità (a causa di un peso di circa 170 chilogrammi) e grave insufficienza respiratoria.

L’intervento è avvenuto alla Cardiologia – Utic dell’Ospedale di Lanciano in collaborazione con i medici della Rianimazione. Il direttore della Cardiologia, Luigi Leonzio, e il collega Alfonso Valerio hanno eseguito l’operazione difficile che è terminata nei tempi stabiliti.

Il paziente era ricoverato in Rianimazione, tracheostomizzato e in ventilazione assistita per grave insufficienza respiratoria da pregressi multipli focolai broncopneumonici ed enfisema polmonare.

L’impianto è costituito da un generatore sottocute e da uno o più elettrocateteri posizionati nelle camere cardiache, in grado di rilevare, interpretare e memorizzare l’attività elettrica del cuore e, all’occorrenza, di erogare stimolazioni o shock elettrici. E’ l’unico apparecchio in grado di riconoscere una tachiaritmia ventricolare maligna e di erogare una terapia elettrica immediata in pazienti a rischio di morte cardiaca improvvisa.

«L’ intervento – riferisce il dottor Leonzio – è stato eseguito in anestesia generale in presenza dei medici rianimatori i quali, durante l’intervento, hanno provveduto al controllo dei parametri emodinamici e al corretto funzionamento del respiratore automatico. Durante l’impianto del defibrillatore il paziente ha presentato nuove recidive di tachicardia ventricolare sostenute, cardiovertite con pacing antitachicardico, e ipotensione arteriosa trattata farmacologicamente. Il risultato finale è stato ottimale; il controllo del defibrillatore impiantato ha dimostrato soddisfacenti parametri di pacing e sensing».

Alla fine dell’intervento il paziente è stato di nuovo riportato presso il reparto di Rianimazione in condizioni stabili per la prosecuzione della terapia e il controllo clinico.