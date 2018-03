Unione dei Comuni del Medio Vomano, sindacati contestano bandi Servizi sociali

«Risorse tagliate del 50%»

Union ecomuni medio vomani, sindacati, proteste, fisascat cisl, lavoratori

TERAMO. I sindacati Fisascat Cisl e Fp Cgil di Teramo, esprimono grandissima preoccupazione per il contenuto dei bandi di affidamento dei servizi sociale dell’Unione dei Comuni Colline del medio Vomano che accorpa i Comuni di Basciano, Canzano, Castellalto, Cellino Attanasio, Cermignano e Penna S.Andrea e, riguardano anche i Comuni di Arsita, Bisenti, Castiglione Messer Raimondo, Montefino e Castilenti.

In tali bandi, le risorse per garantire i servizi e la continuità occupazionale degli addetti «sono ridotte di quasi il 50% e questo, tradotto in ore, significa una drastica diminuzione di ore da destinare agli assistiti e di conseguenza forti tagli occupazionali», denunciano.

Le organizzazioni sono, inoltre, preoccupate perché nell’emanare il bando, l’Unione dei Comuni «non ha neanche inserito, come più volte suggerito, la clausola di salvaguardia dove il nuovo soggetto aggiudicatario ha l’obbligo di riassorbire tutto il personale già assunto dalla precedente impresa appaltatrice, espresso, invece, come linea di indirizzo nella determina di approvazione degli atti di gara».

Le giustificazioni fornite dall’Ente, dice chi protesta, «non fanno venir meno i dubbi del perché di questa scelta penalizzante, che va a discapito sia degli operatori, che vedranno dimezzare il proprio salario ed il proprio impegno giornaliero, sia degli utenti dei territori interessati che avranno un servizio ridotto al minimo.

Senza tener conto che gli operatori ancora oggi, dopo una lunga ed intrigata vertenza tutt’oggi in corso, vantano, attualmente, diversi stipendi arretrati da percepire».

Nel confermare lo stato di agitazione del personale, le organizzazioni sindacali denunceranno la situazione agli organi competenti, «affinché si possa arrivare a trovare una soluzione che garantisca una continuità lavorativa per i dipendenti interessati ed un servizio accettabile e dignitoso per la parte più debole dei cittadini».

