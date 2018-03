Ultimatum Cgil a Maristella:«pagate gli stipendi»

ABRUZZO. La Cgil lancia l’ennesimo grido di dolore per Maristella, l’istituto per la riabilitazione di malati con handicap, che attualmente è gestito a Chieti dalla Cise «riconducibile a Carmine Di Nicola».

«Malati in condizioni igienico-sanitarie carenti, come certificato da Asl e Nas – spiega Ferdinando Costanzo, Cgil Fp provinciale – lavoratori senza stipendio da otto mesi, tanto che sono stati attivati diversi decreti ingiuntivi ed altri ne sono in arrivo, licenziamenti e assunzioni non si capisce come e tante altre stranezze, come l’autorizzazione a trasferire i malati a Palena. Ci sono poi le incertezze della Regione, perché avevamo chiesto al sub commissario Zuccatelli di disaccreditare la struttura, che invece non è stata toccata. E c’è anche il comportamento ondivago del sindaco di Chieti che una volta v sembra voler chiudere Maristella, un’altra no. Insomma una situazione allucinante per ricoverati e per dipendenti».

Secondo il sindacato, i problemi non nascono dalla Asl che paga regolarmente le fatture e recentemente ha liquidato 700 mila euro, ma dalla gestione di tutto il meccanismo assistenziale che ora si prende cura dei malati residui con una ventina di dipendenti.

«Abbiamo pensato anche ad una protesta a Chieti con un flash mob, siamo andati anche in Questura ed abbiamo presentato una querela per questo comportamento e ci auguriamo che qualcuno indaghi – conclude Costanzo – intanto rinnoviamo la richiesta a Chiodi e Zuccatelli di non far trasferire i malati lontano per non creare ulteriori danni ai malati stessi ed al personale. Alcuni lavoratori allo stremo si sono dimessi, altri ne sono stati assunti con la prospettiva di non essere pagati. Non si può più accettare questo stato di cose. Chiederemo alla Asl anche di bloccare i pagamenti, visto che ad oggi sono arretrati cinque stipendi».



Sebastiano Calella