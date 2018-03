Sanità, prove di disgelo tra Asl di Chieti e UdA

CHIETI. La d’Annunzio esce da un lungo coma farmacologico e con la Facoltà di medicina (che però non si chiama più così, dopo la nascita dei dipartimenti) tenta di riacquistare il ruolo che dovrebbe avere all’interno della Asl di Chieti, il cui ospedale più grande viene indicato come “clinicizzato.” Le prove di risveglio al SS. Annunziata sono iniziate nei giorni scorsi quando si è riunita la Commissione paritetica ospedale-università che non veniva convocata da più di un anno e che ora avrà una cadenza mensile.

«E’ il risultato del clima positivo di collaborazione che abbiamo cercato di instaurare in questo primo incontro», spiega il professor Leonardo Mastropasqua, delegato del rettore a guidare la delegazione universitaria (Paolo Innocenti, Francesco Caciagli, Marco Onofrj) che ha partecipato al completo alla prima trattativa.

«La d’Annunzio ha detto chiaramente che si tratta di crescere insieme – continua Mastropasqua – e da parte mia e dei colleghi prof c’è stato il tentativo di gettare acqua sul fuoco delle polemiche che nei mesi scorsi hanno infiammato le cronache sui rapporti UdA-Asl».

In realtà l’avvio è stato meno tranquillo, con qualche scaramuccia procedurale tra il manager Francesco Zavattaro (accompagnato in forze dal suo staff direzionale: Tonino Flacco, Stefano Spadano, Manuela Loffredo, Luigi Leonzio) e gli universitari in qualche modo “accusati” di volersi occupare della Asl quando mai la Asl si è occupata di università.

«Non è così – è stata la risposta UdA – ci sono regole da rispettare, come la verbalizzazione di questi incontri. E comunque nella nostra programmazione universitaria per forza dobbiamo tener conto della Asl quando – ad esempio – dobbiamo procedere alla chiamata di alcuni prof di medicina».

Superato questo momento di possibile frizione del tipo «lei non si permetta più questo tono», «ma no, il discorso deve essere più sereno e aperto», l’incontro si è avviato sui temi di maggiore attualità, dal rinnovo della Convenzione che regola i tirocini delle professioni sanitarie alla decisione che tutto quello che ruota attorno all’ospedale passerà per la Commissione paritetica, la cui prossima riunione è già prevista per il 7 aprile.

Insomma i lavori hanno preso una piega costruttiva di collaborazione ed il prossimo scoglio sarà il problema della rete formativa delle Scuole di specializzazione.

In pratica nei giorni scorsi è andato in onda il tentativo di invertire la gestione ospedaliera del recente passato, quando per una serie di motivi dovuti soprattutto al disinteresse dei vertici UdA, l’università è stata sempre più debole rispetto alla Asl sempre più forte.

Come ha dimostrato la recente decisione di far saltare le unità operative complesse a guida universitaria dei professori Cianchetti (senologia di Ortona), Porreca (Chirurgia) e Martinotti (laboratorio analisi), trasformandole in reparti “a programma” che non si sa cosa siano in realtà.

Se cioè si tratta di una finta promozione o di una reale bocciatura. Riuscirà la d’Annunzio a riacquistare peso e prestigio? Il tentativo c’è, ma non dovrebbe essere legato solo a questioni organizzative, di rapporti con Asl e Regione (l’annosa questione dell’autonomia dell’azienda universitaria) e/o di potere interno all’ospedale. Servirebbe uno scatto anche nella qualità dell’assistenza e della didattica.



Sebastiano Calella