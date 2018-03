Asl Pescara, nulla di fatto sugli incarichi organizzativi

PESCARA. Nulla di fatto ieri alla Asl di Pescara per l’attribuzione delle posizioni organizzative, cioè quegli incarichi di coordinamento di alcuni servizi e settori che producono un corrispettivo di 500 euro lordi al mese sugli stipendi.

La riunione infatti è stata aggiornata, perché i sindacati non si sono trovati uniti: la Uil era d’accordo, le altre sigle con motivazioni diverse si sono divise e quindi l’accordo non c’è stato. All’incontro con i sindacati, che peraltro sono in agitazione sull’argomento da diversi giorni, la direzione generale si è presentata con altri 3 incarichi da assegnare, oltre i 41 già concordati, il che fa un totale di 44 che prosciuga tutto il fondo a disposizione per le indennità. In un volantino diffuso ieri a Pescara in ospedale la Fials ironizzava sui requisiti richiesti per accedere alle posizioni organizzative: «intelligenti, svelti, con moooolte (ma proprio molte) “conoscenze”». La Fials in sostanza definiva “confusa” la proposta dell’azienda e chiedeva di congelare fino a dopo le elezioni la copertura di 25 posizioni che scadono a fine marzo «per evitare ogni tipo di strumentalizzazione elettorale».

Critica che si è risolta come un boomerang, in quanto la Asl ha ribattuto che proprio il rinvio potrebbe essere uno strumento clientelare e quindi da non utilizzare.

Più articolata la posizione della Cisl Fp che chiede una contrattazione complessiva per evitare di rimandare nei reparti infermieri formati per altre funzioni e che sarebbero destinati solo a coprire i “buchi” del personale. La Cisl ha chiesto di coinvolgere il sindacato nelle scelte, a tutela proprio del ruolo connaturato al sindacato di difesa dei dipendenti.

In realtà la Asl si trova a dover risolvere inaspettatamente non tanto un normale avvicendamento delle posizioni organizzative, ma un effetto collaterale indotto dalla riduzione delle Unità operative e quindi degli incarichi.

Lo stesso problema, con qualche variante, del ruolo di caposala che viene a cessare quando salta il reparto con il primario, anche se in questo caso si tratta di incarichi assegnati forse abusivamente dai primari senza percorrere la strada del concorso. A quanto se ne sa, la Asl sia attraverso un quesito al sub commissario Zuccatelli sia attraverso soluzioni organizzative interne sta tentando di riassorbire le posizioni in eccesso che andrebbero ad esaurimento (come i primari cancellati).



