Fondi Pit, ecco l'elenco delle imprese beneficiate

PESCARA. Pubblicate le graduatorie delle imprese che potranno beneficiare dei finanziamenti pubblici per investimenti.

L’importo complessivo è di un milione 154mila euro. L’intervento rientra nell'ambito del POR FESR Abruzzo 2007 – 2013 (PIT Provincia di Pescara) e le imprese beneficiarie sono 43, operanti in vari settori.

DUE CAPITOLI DI FINANZIAMENTO

La somma da destinare alle pmi è suddivisa in due capitoli:

· 769 mila euro circa sono finalizzati al sostegno di interventi di adeguamento tecnologico altamente innovativo e le imprese beneficiarie sono 31.

· 385 mila euro circa andranno a finanziare la realizzazione di progetti per l’eco-innovazione e il miglioramento della sicurezza dei luoghi di lavoro. In questo caso le imprese beneficiarie sono 12.

Il bando è stato promosso con «l’obiettivo di sostenere i progetti d’innovazione tecnologica, innovazione di processo e innovazione organizzativa attuati dalle pmi localizzate nel territorio provinciale e attive in alcuni comparti specifici, puntando – tra l’altro - alla promozione di un sistema turistico ad alto livello di innovazione tecnologica. In modo particolare il bando è stato finalizzato anche ad incentivare prodotti e processi produttivi rispettosi dell’ambiente nonché misure per il miglioramento della sicurezza nei luoghi lavorativi. Sono agevolate, poi, le spese delle pmi relative all’acquisto e al riconoscimento (registrazione) di brevetti e altri diritti di proprietà industriale».

GLI EFFETTI DEI FINANZIAMENTI

Con i contributi che la Provincia di Pescara erogherà sul territorio – ha spiegato Testa - «saranno realizzati progetti di investimento per un valore complessivo di circa 3.250.000 euro, con conseguenti effetti positivi anche in termini occupazionali. Sosteniamo dunque le imprese, le aiutiamo ad innovarsi, assicurando risorse e facendo partire un messaggio che vuole essere di ottimismo. Certo, non la soluzione a tutti problemi, che in questo momento sono enormi, ma un intervento concreto per essere a fianco a chi produce».

Con questo finanziamento, ha spiegato Faieta, «chiudiamo la programmazione Pit della Provincia di Pescara. Questo è stato il nostro terzo bando e complessivamente in questi anni abbiamo aiutato 150 aziende, erogando 4 milioni di euro, che hanno generato investimenti per circa dieci milioni. Per i prossimi giorni annuncio un appalto importante, relativo sempre ai Pit, ma che riguarda l’asse dello sviluppo territoriale», ha aggiunto Faieta.

* POR FESR 2007_2013 ASSE I ATTIVITA' 1.2.1. PIT PROVINCIA DI PESCARA LINEA DI INTERVENTO A.1.1. GRADUATORIA ISTANZE FINANZIATE E FINANZIABILI

* POR FESR 2007_2013 ASSE I ATTIVITA' 1.2.1. PIT PROVINCIA DI PESCARA LINEA DI INTERVENTO A.1.1. ELENCO ISTANZE ESCLUSE

* POR FESR 2007_2013 ASSE I ATTIVITA' 1.2.1. PIT PROVINCIA DI PESCARA LINEA DI INTERVENTO B.1.1. GRADUATORIA ISTANZE FINANZIATE E FINANZIABILI

* POR FESR 2007_2013 ASSE I ATTIVITA' 1.2.1. PIT PROVINCIA DI PESCARA LINEA DI INTERVENTO B.1.1. ELENCO ISTANZE ESCLUSE