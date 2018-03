Celenza sul Trigno rimane senza guardia medica

CHIETI. La guerra delle Guardie mediche dell’Alto vastese si è conclusa con la soppressione della sede di Celenza sul Trigno, mentre è stata salvata quella di Carunchio.

«Ma non finisce qui» sostengono gli amministratori di Celenza che già preannunciano ricorso al Tar contro la delibera approvata dalla Asl il 25 febbraio. Il documento ripercorre la storia della “rimodulazione” delle sedi di continuità assistenziale e tra Gissi, Palmoli, Carunchio, Celenza sul Trigno e Castiglione Messer Marino, sceglie di chiudere proprio Celenza (tra i due comuni minacciati di chiusura) perché Carunchio «è più centrale rispetto al territorio e registra un maggior numero di interventi domiciliari» rispetto al comune concorrente. Lo stupore – per non dire altro – del sindaco Andrea Venosini che difende le ragioni di Celenza, nasce dal fatto che «i vertici della Asl supportati dal personale tecnico hanno ritenuto di salvare la guardia medica a Carunchio (639 abitanti) che è distante da Palmoli solo 8,9 km, facendo restare attive due guardie mediche in meno di 10 km».

Questa sembra perciò una scelta che evidenzia la scarsa conoscenza del comune di Celenza sul Trigno che dista da Carunchio 15 km di strade tortuose e piene di buche e che conta 980 abitanti, senza dire che nel suo territorio insistono una scuola materna, un asilo nido, scuole elementari e medie e all’interno del comune si trova una residenza sanitaria.

«Inoltre – continua il sindaco - Celenza dista da Vasto 44 km e da Gissi 34 km mentre Palmoli e Carunchio, entrambe sedi di guardia medica, sono distanti tra loro solo 8,9 km. Se proprio si doveva scegliere una posizione centrale per il territorio forse bisognava ridisegnare le circoscrizioni sanitarie e guardare ad altri comuni più equidistanti».

«Il piano di razionalizzazione - conclude il sindaco Venosini – penalizza Celenza, unico comune a pagare un prezzo insopportabile forse perché amministrato da una lista civica, viste le scelte che sono state compiute. Ci rivolgeremo al Tar e chiederemo ai responsabili della proposta di spiegarci i criteri che hanno portato a questa scelta di mantenere due guardie mediche nel raggio di 10 km penalizzando il mio comune, ed anche il territorio».

La critica al piano cosiddetto di razionalizzazione attuato dalla Asl sembra dunque in qualche modo slegato dalla conoscenza del territorio e dei reali bisogni dei residenti, per lo più anziani che abitano frazioni distanti tra loro e non sempre facilmente raggiungibili. Ma la scelta di chiudere Celenza sembra fuori luogo non solo per le comunicazioni stradali: non c’è il 118, l’unica ambulanza H12 senza medico a bordo è distante da Celenza sul Trigno 34,0 km, mentre i comuni sede di guardia medica sono distanti dal servizio 118 con medico a bordo posizionata a Gissi rispettivamente di 17,7 km e 21 km. Ma i funzionari Asl certificano che la delibera è ok.

«E allora – chiosa il sindaco – l’invito che avevo rivolto a Chiodi di venire nostro ospite qui a Celenza, lo estendo anche al manager Zavattaro ed ai suoi tecnici per far conoscere a tutti e di persona lo stato dei luoghi».

s. c.