L’Aquila, slitta il corso formazione che avrebbe bloccato le sale operatorie

L'AQUILA. E’ stato spostato il corso di formazione della Asl numero 1 riservato a 50 chirurghi, anestesisti, tecnici, infermieri e ostetriche che era stato fissato in un orario che avrebbe causato il rinvio di alcune operazioni chirurgiche.

A lanciare l’allarme nei giorni scorsi è stata la consigliera provinciale dell’Aquila Lucia Pandolfi, presidente della commissione di Vigilanza.

Il corso sulla sicurezza nelle sale operatorie avrebbe visto, proprio per la sua importanza, la partecipazione totalitaria del personale addetto e si rischiava una disfunzione di servizio poiché i numerosi interventi chirurgici programmati per quel giorno erano destinati a saltare.

«Adesso il corso è stato spostato al 12 marzo con orario pomeridiano - annuncia soddisfatta Pandolfi- e pertanto voglio ringraziare gli organizzatori per aver accolto con sensibilità immediata il sollecito personalmente ma anche a nome dei pazienti che avrebbero rischiato lo spostamento degli interventi».

Sarebbero state comunque garantite le urgenze ma i disagi per i pazienti sarebbero stati evidenti.

La Pandolfi si dice «certa che per gli operatori del settore sarà sicuramente faticoso seguire il corso dopo l'attività lavorativa, ma posso affermare con altrettanta certezza che la grande volontà e la indubbia professionalità che li contraddistingue sarà certamente come sempre rispettosa e prioritaria nei confronti dei bisogni del malato»