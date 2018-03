Pescara. Sala operatoria chiusa per le infezioni: scatta l’interrogazione ministeriale

PESCARA. «Il Ministero della salute è a conoscenza del fatto che all’esito di un’ispezione effettuata dal Nucleo antisofisticazioni e sanità (Nas), il Coordinatore dei presidi ospedalieri della Asl di Pescara ha disposto la chiusura della sala operatoria di Neurochirurgia in quanto non conforme alle norme vigenti in materia igienico-sanitaria? E sa che la procura della Repubblica di Pescara ha avviato un’indagine penale in seguito all’elevato numero di decessi ed infezioni contratte sul sito chirurgico in questione?»

Lo chiedono in un’interrogazione a risposta scritta i deputati 5 Stelle Andrea Colletti ed il cofirmatario Gianluca Vacca, secondo i quali all’interno di questo reparto non vengono rispettate le elementari regole di condotta volte a prevenire l’insorgere di infezioni.

«Ad esempio – continua l’interrogazione - non viene osservato l’orario di visita e spesso viene lasciata aperta la porta di accesso al reparto. Non vi sono disposizioni sulla disinfezione né sono presenti stanze post-operatorie. Risulta altresì che il responsabile del reparto abbia omesso la comunicazione di alcuni casi di infezioni avvenute nel sito chirurgico, contravvenendo a quanto disposto dalla delibera Asl n. 675 del 25 giugno 2012».

L’interrogazione chiede di conoscere quali iniziative il Ministero intenda assumere per «accertare che siano assicurati adeguati livelli di sterilizzazione e sanificazione degli ambienti operatori e postoperatori» in questo reparto ed è stata iscritta il 17 febbraio scorso nella Commissione affari sociali della Camera.

In effetti questa iniziativa parlamentare è il punto di arrivo di una storia ben più lunga. Lo spiega Fiorella Cesaroni, Cittadinanza attiva-Tribunale del malato di Pescara: «Lo scorso anno abbiamo avuto una serie di segnalazioni su frequenti casi di infezioni ospedaliere a carico di pazienti di questo reparto. Addirittura ci sarebbero stati anche alcuni casi di decesso. Di qui è nato un esposto per sollevare la questione. Quasi contemporaneamente la Asl ha chiuso questa sala operatoria – utilizzata solo dalla Neurochirurgia - adducendo una visita del Nas dei Carabinieri. In realtà, da quanto ci risulta, questa ispezione non c’era stata, ma visto che erano stati chiamati in causa, il Nas è andato in ospedale, ha sequestrato le cartelle cliniche ed ha trasmesso il verbale dell’ispezione al magistrato. Siamo in attesa di conoscere eventuali provvedimenti».

In realtà, dopo l’esposto, c’è stata anche un’altra iniziativa e cioè la richiesta all’Ufficio ispettivo del ministero per una visita all’ospedale di Pescara.

«Al di là di ogni polemica – spiega ancora Fiorella Cesaroni - quello che a noi interessa è sapere se vengono rispettati i protocolli e la normativa sulla prevenzione delle infezioni che si deve applicare in questo reparto di terapia semi-intensiva».

Da parte sua la Asl, contattata, risponde con il manager Claudio D’Amario che «non ci sono nessi di causalità nei casi di morte segnalati né il tasso di infezioni in questo reparto è superiore rispetto agli altri. Comunque quella sala operatoria è stata chiusa ed ora gli interventi di neurochirurgia sono ospitati nel blocco operatorio centrale. E’ chiaro che in questi casi c’è la massima attenzione della Asl che peraltro è una delle poche con un Comitato per le infezioni ospedaliere che si riunisce periodicamente. C’è anche da dire che i pazienti con trauma cranico sono comunque più esposti alle infezioni, anche in ragione della loro patologia».

Si aspetta ora la risposta scritta all’interrogazione, che potrebbe anche chiarire se la magistratura ha preso qualche provvedimento o no.

Sebastiano Calella