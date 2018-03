Asl L’Aquila, i lavoratori del Cup verso lo sciopero

L’AQUILA. La situazione del Cup telefonico e ticket del S.Salvatore è insostenibile sia per l’utenza sottoposta ad estenuanti attese e sia per i dipendenti costretti a lavorare in condizioni difficilissime.

«Il manager Silveri», denuncia il segretario provinciale Ugl Sanità Abruzzo, Giuliana Vespa,

«nonostante le nostre innumerevoli richieste d’incontro per chiedere un potenziamento del servizio da sempre promesso ed ancora non concretizzato, non si è degnato neanche di dare un cenno di risposta. La cooperativa Capodarco, che da anni gestisce il servizio in affido diretto e senza mai aver vinto alcuna gara, con l’avallo di un solo sindacato minoritario continua a prorogare mesi di cassa integrazione per L’Aquila mentre, tramite una società dello stesso gruppo denominata “Darco Servizi”, vengono assunte nuove persone da utilizzare nel servizio Segreteria Cup dell’ospedale di Avezzano».

Per Vespa è «gravissimo» quanto accaduto ieri: «alla presenza del responsabile delle relazioni sindacali del gruppo Darco Tiziano Bifarini, nella sede della Cgil», spiega l’esponente dell’Ugl, «è stata sottoscritta l’ennesima proroga per una cassa integrazione a nostro avviso immotivata. Ancor più grave l’atteggiamento della società che, non tenendo conto del sindacato di maggioranza relativa (Ugl ha 24 iscritti su 30 dipendenti), ha fatto in modo di evitare il confronto con noi sapendo che era l’unica soluzione per ottenere la proroga della cassa integrazione».

I lavoratori del Cup del San Salvatore riuniti in assemblea hanno dato mandato pieno alla Ugl di indire le prime azioni di sciopero ai sensi e per gli effetti della Legge 146 del 1990. «Abbiamo provveduto, quindi», annuncia Vespa, «a formalizzare la richiesta di incontro con il prefetto chiedendo la convocazione sia dei vertici della ASL che di quelli del gruppo Darco».

Alla Asl il sindacato chiederà il potenziamento immediato del servizio Cup presso il S.Salvatore ed al gruppo Darco di togliere «immediatamente» ogni forma di ammortizzatore sociale per incrementare la forza lavoro.

«In caso di mancato riscontro alle nostre istanze», chiude Vespa, «chiederemo all’intera cittadinanza di manifestare insieme ai lavoratori nelle giornate di sciopero».