Asl Pescara, Cisl vuole incontrare D’Amario: «lui non ci convoca»

PESCARA. Un incontro tra la Cisl di Pescara e il direttore generale Claudio D’Amario per affrontare i problemi del Cup e delle liste d’attesa si sarebbe dovuto svolgere nei primi giorni di gennaio.

Così racconta Umberto Coccia, segretario del sindacato, che ricorda l’impegno preso dal manager nel corso di un confronto avvenuto a dicembre scorso. Ma ad oggi, prima decade di febbraio, l’incontro non c’è ancora stato e il sindacato preme perché l’argomento non è affatto marginale.

«Purtroppo, ad oggi tutto tace», conferma Coccia. «Non veniamo convocati né per discutere le questioni relative al rapporto tra offerta sanitaria e utenti-cittadini-lavoratori-pensionati, né su questioni più squisitamente sindacali che riguardano i lavoratori della Ausl di Pescara gravati da turni asfissianti e dal burn-out sempre in agguato».

Tra le missioni affidate a D’Amario dalla Regione c’era anche quella di risanare i conti. «Sotto questo aspetto», evidenzia la Cisl, «il dg è stato bravo, infatti il bilancio 2012 si è chiuso con un attivo di 24 milioni di euro. Tuttavia i tagli lineari hanno inciso negativamente sulla qualità, l’efficienza e l’efficacia del servizio e sugli stessi Livelli essenziali di Assistenza sanitaria con ripercussioni devastanti sull’accesso alle cure, sui tempi di attesa per le prestazioni diagnostiche e specialistico-ambulatoriali, sulla mobilità passiva».

Rispetto a questa performance la Regione si è detta entusiasta e ha riconfermato D’Amario per altri tre anni, il Comitato Ristretto dei sindaci ha apprezzato il lavoro svolto e ha dato il nulla osta alla riconferma. La Cisl, invece, ha espresso alcune forti perplessità sulle scelte ragionieristiche che avrebbero compromesso sensibilmente la qualità del servizio nel suo complesso. Ora si attende la convocazione dell’incontro per tentare di mettere sul tavolo problemi e soluzioni.