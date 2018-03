Asl Chieti, relazioni sindacali all’anno zero

CHIETI. Il manager Francesco Zavattaro diserta l’incontro sindacale da lui convocato e il rapporto con le organizzazioni rappresentative dei dipendenti torna al livello zero, da cui peraltro – a detta dei sindacati – non si era mai mosso.

L’assenza in verità è stata giustificata con motivi di salute, e questo ci può stare. «Quello che non torna – sostiene Gabriele Martelli, Cisl Fp – è che il dg non viene mai agli incontri, non risponde alle nostre richieste, è un muro di gomma rispetto alla necessità di ascoltare i sindacati. Non ci resta che andare dal Prefetto».

L’incontro di ieri, che ha visto la partecipazione di Cisl, Cgil, Uil, Nursing Up e Nursind ed altre sigle, era stato convocato dopo la dichiarazione di stato di agitazione del personale del comparto, vista l’assoluta indifferenza della direzione generale che «su 10 istanze importanti da noi presentate ha risposto solo ad una», chiarisce Martelli.

«Non si capisce non tanto l’assenza di ieri, quanto l’assenza della Asl nelle relazioni sindacali e nel rispetto degli accordi che spesso dopo la firma non vengono onorati - aggiunge Patrizia Bianchi, Nursing Up – inoltre, poiché molti di noi lavorano con i turni, abbiamo chiesto da tempo la calendarizzazione di questi incontri, ma senza risultato».

E così il direttore sanitario Tonino Flacco, che al tavolo dell’incontro ha occupato la poltrona del manager, Stefano Spadano, direttore amministrativo Asl, Manuela Loffredo, risorse umane, la dottoressa Suriani che si occupa di sicurezza del lavoro e Simonetta Lupiani, che verbalizzava e che è l’unica incaricata dalla Asl per le relazioni sindacali, non hanno potuto far altro che registrare l’impossibilità – dichiarata dei sindacati – di trattare in assenza del dg.

«Ci sono troppi problemi sospesi – ha chiosato Gabriele Martelli Cisl Fp – si va dalle posizioni organizzative, alla carenza di personale in settori strategici, ai turni massacranti, all’assenza di programmazione nelle scelte che contano. La dimostrazione di questa indifferenza del manager alle relazioni sindacali è proprio questo dato: la Asl è più grande della Sevel, ma per queste incombenze ha incaricato una sola persona che deve fare i salti mortali per fronteggiare le nostre richieste e quelle della Rsu. Così non va bene».

E quando il direttore amministrativo Spadano ha chiesto di nominare i 16 componenti delle Rls (rappresentanti lavoratori per la sicurezza), la Cisl Fp ha ricordato che già ad ottobre i sindacati avevano designato tutti e 16 i nomi….

