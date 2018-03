Asl Chieti-Lanciano Vasto, l’82% dei ricoverati promuove gli ospedali

CHIETI. La Asl Chieti Lanciano Vasto ha distribuito 1.165 questionari anonimi, di cui 943 restituiti compilati, coinvolgendo 92 reparti.

La rilevazione è stata effettuata in un’unica data, il 16 maggio, utilizzando il metodo della somministrazione dei questionari anonimi, uno consegnato ai pazienti in regime di ricovero ordinario da almeno 72 ore, day hospital e day surgery negli ospedali di Chieti, Lanciano, Vasto, Ortona, Guardiagrele e Atessa, e uno agli utenti che nella stessa giornata usufruivano di prestazioni diagnostiche e ambulatoriali presso i poliambulatori dei presidi ospedalieri di Chieti, Lanciano e Atessa.

In particolare i questionari compilati in ospedale sono stati 319 a Chieti, 33 ad Atessa, 22 a Guardiagrele, 99 a Lanciano, 80 a Ortona, 154 a Vasto, mentre nei poliambulatori 155 a Chieti, 47 ad Atessa e 34 a Lanciano. Il campione intervistato è risultato composto in prevalenza da donne, con un grado di istruzione medio, età compresa tra 51 e 70 anni, in gran parte pensionati (282), casalinghe (123), impiegati (81) operai (64), quasi tutti di nazionalità italiana, con un 23% proveniente da fuori Asl.



UTENZA SODDISFATTA

Sull’area di indagine dell’accessibilità (riferita a parcheggi, segnaletica, attenzione all’handicap) il 71% ha espresso una valutazione positiva, mentre il tempo di attesa tra la prescrizione del ricovero e l’ingresso in ospedale è stato dichiarato accettabile in media dal 75% degli intervistati.

Ritenuto buono dall’82% del campione l’aspetto delle relazioni, intese come cortesia del personale degli sportelli, di infermieri e medici, così come buona è stata valutata la qualità dell’accoglienza dal 76%, riferita a rispetto della privacy, informazioni e istruzioni su terapie e comportamenti raccomandati dopo il ricovero. Infine è stato giudicato buono dal 64% il comfort, inteso come qualità del cibo, pulizia degli ambienti, adeguatezza dei servizi igienici e degli arredi.

RICOVERO ‘BUONO’ PER 82% PAZIENTI

In generale il grado di soddisfazione complessiva del ricovero è stato ritenuto buono dall’82% degli utenti, il 17% l’ha definita accettabile e l’1% scarsa. Sempre l’82% dei pazienti consiglierebbe ad altri di rivolgersi alle strutture della Asl Lanciano Vasto Chieti, il 13% non si è pronunciato e il 5% del campione ha dichiarato che non le consiglierebbe.

Il 95% del campione, inoltre, non ha mai presentato reclami nei confronti dell’Azienda, mentre si è detto soddisfatto delle risposte ricevute il 53% di quanti invece lo avevano fatto. Inoltre il 34% degli utenti intervistati ha dichiarato di essere adeguatamente informato sui servizi offerti dalla Asl, il 45% non si è espresso e il 21% si è detto non soddisfatto. Le fonti informative sono risultate essere il medico di medicina generale (53%), passaparola (40%), sito internet (4%), carta dei servizi (3%). Il dato, va ricordato, è riferito a un’utenza intervistata con un livello di istruzione medio-bassa (il 59% diploma di scuola media inferiore ed elementare, 30% diploma di maturità, 11% laureato e 6% di età inferiore ai 30 anni).

PRESTAZIONI AMBULATORIALI

Le valutazioni espresse sulle prestazioni ambulatoriali e diagnostiche: sull’accessibilità il 53% della popolazione intervistata ha espresso una valutazione positiva, i tempi di attesa sono stati ritenuti accettabili dal 43%, mentre è stato definito buono il livello delle relazioni con il personale dal 68%. Buona la qualità dell’accoglienza per il 72% degli utenti e buono il comfort per il 52%. Complessivamente si è ritenuto soddisfatto della prestazione ricevuta il 73% del campione.