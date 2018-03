Calcio, incidente per Capuano e Cosic: si ribalta auto. Solo grande spavento

PESCARA. Solo un grande spavento per Marco Capuano e Uros Cosic, giocatori del Pescara, usciti illesi da un incidente stradale avvenuto la notte scorsa all'imbocco del raccordo autostradale Pescara-Chieti.

Secondo una ricostruzione degli agenti della Polstrada di Chieti, diretti dal vicequestore aggiunto Fabio Santone, l'auto con a bordo i due giocatori - di ritorno dalla festa di compleanno del compagno di squadra Luciano Zauri - e condotta da Capuano- avrebbe sbandato a causa del fondo stradale bagnato per la pioggia, finendo poi a contatto con la rete metallica che delimita la carreggiata, prima di ribaltarsi. Sono stati gli stessi calciatori a chiamare i soccorsi: Cosic si è fatto medicare poi in pronto soccorso a Pescara per una contusione al polso.

Capuano e Cosic, ex giocatori delle nazionali under 21 di Italia e Serbia, sono questo pomeriggio regolarmente al Poggio degli Ulivi di Città Sant'Angelo dove il Pescara di Pasquale Marino ha ripreso la preparazione in vista della gara di campionato di sabato prossimo a Castellammare di Stabia (Napoli). Capuano si sta allenando a parte per una tallonite mentre Cosic, per problemi fisici sta sostenendo una seduta in palestra.