Assistenza per i non autosufficienti, A Pescara decine di famiglie nel limbo

ABRUZZO. «Nonostante lo stato abbia stanziato risorse consistenti per aiutare le famiglie in difficoltà, la Regione Abruzzo lascia nel limbo centinaia di cittadini pescaresi che avrebbero invece bisogno di maggior sostegno».

La denuncia del consigliere comunale del Pd, Antonio Blasioli che parla di «famiglie non autosufficienti sotto attacco», quelle cioè con anziani ultrasessantacinquenni in condizioni economiche disagiate e con disabili gravi.

La Regione Abruzzo non ha infatti ancora approvato il PLNA (Piano Locale della non autosufficienza) e non ha mandato neanche una comunicazione ai Comuni interessati che, nell’incertezza, sono stati costretti a sospendere le attività previste nel Piano e di ridurre drasticamente alcune altre obbligatorie per legge.

L’anno scorso, il 3 gennaio 2013, la Regione Abruzzo aveva comunicato al Comune di Pescara di prorogare l’attività di assistenza domiciliare integrata per due mesi in attesa dell’approvazione del Piano locale della non autosufficienza, mentre quest’anno al Comune non è arrivata alcuna nota, per cui molti servizi sono stati interrotti o contratti notevolmente. E questo avviene in un momento in cui la legge di stabilità nazionale ha incrementato i fondi da 275 milioni a 280.

Per esempio, è cessato il servizio di trasporto dei disabili», fa notare Blasioli, «cioè il taxi gratuito che consiste nel servizio di accompagnamento dei disabili gravi e anziani non autosufficienti alle visite mediche, alle terapie riabilitative, ma anche alle attività ludiche. Questa attività veniva pregevolmente svolta dall’associazione AISM ed ora è stata interrotta, lasciando a piedi decine di famiglie veramente bisognose di un trasporto assistito».

E poi ancora «sono state azzerate del tutto le attività di Servizio di aiuto personale, cioè quelle attività scolastiche che venivano eseguite direttamente nelle case dei ragazzi disabili. Circa 20/25 ragazzi disabili di Pescara dal 1 gennaio non godono più di queste servizi fondamentali per lo sviluppo psico-fisico. A ciò si aggiunga che anche l’anno scorso, per l’approvazione in ritardo dell’atto di indirizzo del PLNA, questo particolare tipo di servizio non fu prestato ed il Comune è stato costretto a rimborsare alle famiglie le prestazioni a cui avevano fatto ricorso per supplire a questa deficienza Peraltro ad oggi questi assegni non sono stati ancora materialmente erogati. Ripetere questo ritardo anche nell’anno in corso significa di fatti impedire anche per il 2014 questo servizio».

Alcune attività obbligatorie per legge continuano invece ma continuano attingendo ai fondi del Piano di zona. E’ evidente che, spalmando questi servizi necessari su più utenti, le ore si sono ridotte un po’ per tutti. Inoltre, richiedendo per queste attività una compartecipazione economica del beneficiario, alcuni non autosufficienti con problemi economici sono stati costretti anche a rinunciare.

Nello specifico si sono ridotte le ore per l’Assistenza domiciliare integrata, quella prestata ad anziani ultrasessantacinquenni e a disabili in situazioni di grave menomazioni ai sensi della L. 104 e svolte in maniera integrata con le attività della ASL e sono state ridotte le ore di assistenza domiciliare socio-assistenziale, cioè quell’attività di assistenza che si svolge presso l’abitazione del disabile per sostenerlo nella sua vita di relazione all’interno del contesto abitativo.

«Quello che si sta verificando è una vera catastrofe per le famiglie più in difficoltà», chiude Blasioli.