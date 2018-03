Maristella, il Comune di Chieti ordina la sospensione dell’attività

CHIETI. «Ordina la sospensione dell’attività sanitaria e/o socio-sanitaria esercitata in regime pre-definitivo presso al struttura “ex Maristella” con sede in Chieti in via dei Frentani».

Così recita l’ordinanza firmata il 17 dicembre scorso dal sindaco di Chieti, viste le plurime inadempienze della Società Cise srl – attuale proprietario di Maristella - alle prescrizioni della Asl e dei Nas, più volte in visita ispettiva.

La sospensione durerà sei mesi dalla notifica e potrà essere impugnata davanti al Tar, ma potrà essere ridotta nel caso di parere favorevole della Asl rispetto ai lavori di adeguamento intanto effettuati. Si chiude momentaneamente con questo flop l’avventura imprenditoriale della società che fa riferimento a Carmine De Nicola, che gestisce da anni altre strutture simili e che con 700 mila euro si era aggiudicato all’asta questa società del gruppo Angelini, in precedenza acquistata per i,31 mln e poi “mollata” dal gruppo Neuromed (che ci aveva rimesso pure la cauzione da 131 mila euro).





In sostanza sono state replicate all’ex Maristella di Chieti le stesse difficoltà che la cronaca ha più volte evidenziato a carico della società Cise srl e cioè l’incertezza nella gestione che ha portato in questo – come in altri casi – alla mancata o ritardata erogazione degli stipendi, ai conflitti sindacali interni, alla riduzione del personale, alla conflittualità con la Regione e la Asl.

Con l’aggiunta, per l’ex Maristella, di un progetto molto contestato dai familiari dei pazienti di trasferire l’attività a Palena, dove è pronta una struttura accogliente che però non viene ritenuta una soluzione accettabile da chi deve percorrere 80-100 km di strada di montagna per assistere (sia come personale dipendente sia come parenti) i ricoverati.

E contro questa soluzione si sono schierati da tempo i sindacati, secondo i quali la delocalizzazione a Palena era una scorciatoia per procedere ad alcuni licenziamenti. In realtà questa ordinanza di sospensione emessa dal Comune di Chieti è solo l’ultimo atto di un lungo braccio di ferro tra il Comune stesso e Maristella, gestito allora dal curatore fallimentare del Gruppo Angelini. Già in passato infatti, soprattutto al momento della vendita c’erano state scintille sull’autorizzazione comunale ad esercitare l’attività sanitaria, ma tutto si era risolto.



Questa volta, invece, dopo l’acquisto c’è stato uno stillicidio di tagli del personale, di visite ispettive Asl e Nas e di relazioni con prescrizioni (non ottemperate, nonostante la presentazione di un crono programma di lavori) con la conseguente sospensione dell’autorizzazione.

E i malati? Di loro nessuno parla, salvo i parenti ed i dipendenti. Tace la Regione, alle prese con il decreto – molto contestato - sui setting assistenziali, tace la Asl, in difficoltà con il trasferimento dei malati ricoverati (e non è la prima volta che lo smistamento viene affrontato solo dal punto di vista logistico), è impotente il sindacato che da mesi – come ha fatto recentemente la Cgil - chiede un tavolo tecnico per mettere la parola fine alle inadempienze Cise srl. E pensare che Carmine De Nicola, in cordata con altri imprenditori, aveva acquistato e poi perso (con tutta la cauzione milionaria) anche Villa Pini.



Sebastiano Calella