Spending review, la Asl Chieti raddoppia le tariffe sul trasporto malati della Cri

NEL DECRETO BARALDI RISPARMI E TRASPARENZA: NON PIACEVA PER QUESTO?

Ma cosa prevede questo decreto “superato” non si sa da chi? Il testo facilmente reperibile sul Bura disegna un sistema che all’epoca fu criticato perché era forse troppo rigido e “stretto” per i costi riconosciuti al trasporto malati, anche se prevedeva la possibilità di ricontrattare le tariffe dopo un anno a patto di una rendicontazione precisa e dettagliata. Insomma più che di una questione su chi era titolato a questi servizi, quel Piano sull’emergenza urgenza – nella parte da affidare all’esterno delle Asl – era stato impostato come una battaglia per la legalità e la trasparenza, secondo il principio che è dalla legalità che derivano la salvaguardia dell’occupazione, l’equilibrio dei conti e la lotta agli sprechi. Ma almeno a quanto scrive la Asl di Chieti, questa battaglia sembra completamente perduta, anzi sarebbe “superata”. La verità allora è forse un’altra: il decreto aveva una strategia per risanare il settore che non è stata mai applicata perché toccava troppi interessi. Ed ora Cri e Asl di comune accordo se ne sono sbarazzati.

Come detto, infatti, non è questione solo di tariffe ma sopratutto di rendicontazione e di trasparenza, il che non sempre piace. E non solo ai protagonisti della vicenda. Infatti era prevista la creazione di una Commissione tecnica (con due funzionari dell’assessorato regionale alla sanità e con i direttori del 118 di ciascuna Asl) che aveva il compito di controllare l’applicazione di questo decreto. Il risultato oggi è che la Asl di Chieti, in totale autonomia e senza far riferimento alle conclusioni di questa Commissione (se esistono, ci piacerebbe conoscerle), decide di affidare il trasporto solo alla Croce rossa e a tariffe raddoppiate. Da chi e con quali criteri non si sa. Rimane l’amara sensazione che dietro la facciata del Piano di rientro dai debiti e di un Commissariamento che non finisce mai c’è qualche altra cosa di non detto. E cioè che alla solita lobby conviene mantenere in vita un sistema sanitario che non “deve” essere riformato. Infatti le scelte che contano, come questo decreto del 2011, non vengono mai applicate. Al massimo si pubblicano sul Bura, ma poi le Asl le ritengono “superate”. Autonomamente?

Sebastiano Calella

A leggere le carte parrebbe persino che questo compenso sia “dinamico”, cioè i quasi due mln potrebbero anche aumentare… Prima (5 dicembre) la Asl invita i tre Comitati di Chieti, Lanciano e Vasto per conoscere se hanno interesse a questo servizio «ai prezzi e condizioni economiche» del decreto Baraldi del 2011. Poi, dopo il sì della Cri e dopo alcuni incontri, a sorpresa una lettera Asl del 19 dicembre (reiterata per sanare alcuni errori il giorno dopo 20 dicembre) ritiene “superato” questo decreto in questo modo: «atteso il superamento del decreto del Commissario ad acta del 2011 da parte della normativa riportata nell’oggetto» che sarebbe «il combinato disposto della legge 1990 sulla Cri, il decreto legislativo n° 178 del 2012 ed il vigente Statuto della Cri». Decreto annullato? E quando mai? In Regione non ne sanno nulla. Addirittura un successivo decreto del febbraio 2013 sull’emergenza urgenza aggiunge solo alcune precisazioni sull’impossibilità di creare in Abruzzo un centro unico di riferimento (Dea di 2° livello) e di conseguenza crea 4 Dea di 1° livello (Pescara, L’Aquila, Teramo e Chieti) e istituisce le reti cliniche per le malattie cardiache, l’Ictus ed il Politrauma, ma nulla cambia delle disposizioni precedenti. Eppure la Convenzione approvata dalla Asl di Chieti raddoppia i costi riconosciuti alla Cri.