Reparto di Psichiatria di Guardiagrele non a norma: lo dice la Asl

GUARDIAGRELE. Il reparto di Psichiatria dell’ospedale di Guardiagrele presenta carenze strutturali ed organizzative. Lo ammette la stessa Asl di Chieti, dopo che per anni ha negato questa evidenza ed ha rispedito al mittente tutte le critiche e le polemiche politiche e giornalistiche che puntavano il dito contro questa collocazione dei malati di mente.

La struttura appariva inadeguata per questo tipo di assistenza, ma – si giustificava la Asl – «era stata scelta solo per motivi di emergenza e provvisoriamente».

Come spesso accade, il temporaneo è diventato definitivo e a Guardiagrele sono finiti anche i pazienti ex Villa Pini, mentre le ispezioni di Asl, Vigili del Fuoco e Nas tallonavano la curatela fallimentare ed il nuovo affittuario della clinica per la messa a norma dei loro edifici, delle attrezzature, dei sistemi antincendio e di sicurezza, nonché dei dipendenti.

Ora si scopre che forse anche questo reparto a direzione universitaria avrebbe meritato le stesse visite ispettive perché – come ammette sempre la stessa Asl - non aveva tutti i requisiti in regola, il che obbligava ed obbliga il personale ad operare tra mille difficoltà.

Come peraltro nel tempo si era sospettato per alcuni episodi che hanno interessato la cronaca: suicidi di malati (sui quali le indagini non hanno avuto seguito alcuno) e ripetuti episodi di pazienti che hanno dato in escandescenze (fatto del tutto normale in questo tipo di patologia) creando non poche difficoltà agli infermieri ed agli altri operatori.

Quanto siano gravi e superabili le carenze di questo reparto è stato discusso di fronte al giudice del lavoro di Chieti al quale si sono rivolti una quindicina di dipendenti (infermieri e operatori socio-sanitari) assistiti dall’avvocato Simona Torelli.

Secondo i ricorrenti, queste difficili condizioni di lavoro – soprattutto in presenza di pazienti particolari come quelli psichiatrici – avrebbero inciso negativamente sulla loro salute.

In un primo momento la Asl ha tentato di negare queste carenze, nel senso che non sarebbero provate le conseguenze sulla salute dei dipendenti lì in servizio, poi a sorpresa è stato Stefano Spadano, direttore amministrativo della Asl, a confermare l’esistenza di queste carenze più volte denunciate.

Il tutto però giustificato con la particolare situazione della temporaneità della sistemazione. Infatti il trasferimento di questo reparto è già previsto e si stanno attrezzando locali idonei sia all’ospedale di Lanciano sia all’ospedale di Chieti, dove questa clinica psichiatrica sarà trasferita.

Sempre Spadano ha assicurato che è già pronto un progetto per sanare tutto quello che sarà possibile. Del che ha preso atto il giudice che però ha fissato tempi stretti per la messa a norma: 31 gennaio per la consegna del cantiere, 14 febbraio per l’inizio vero e proprio dei lavori.



Sebastiano Calella