Asl Chieti, proclamato lo stato di agitazione

ABRUZZO. Lo stato di agitazione del personale della Asl di Chieti - secondo la prassi e la legge - è stato comunicato al Prefetto di Chieti, al Presidente Chiodi ed alla Commissione nazionale di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici.

Rsu e Sindacati chiedono cioè le procedure di “raffreddamento” del contenzioso in atto nella Asl dove – a quanto si legge nella comunicazione – «perdura il silenzio della Direzione generale su molte richieste reiterate nel tempo».

Trova cioè conferma il rilievo più volte e da più parti sollevato sull’impenetrabilità del manager Francesco Zavattaro e del suo staff direzionale che hanno avvolto la Asl in un clima di mistero.

I temi su cui Rsu e sindacati aspettano risposte sono elencati nella lettera sottoscritta da una ventina di rappresentanti del personale: si va dal mancato pagamento delle indennità dovute per la produttività, alla mancata comunicazione delle variazioni dell’Atto aziendale.

Ci sono poi le carenze di personale di supporto agli infermieri, la mancata nomina dei rappresentanti della sicurezza, la mancata applicazione delle posizioni organizzative e così via.

Sindacati pronti allo scontro come dimostra anche una concomitante iniziativa della Cisl Fp che ha scritto al manager denunciando «il demansionamento» degli infermieri.

In sostanza, per mancanza di operatori socio sanitari di supporto nella “gestione alberghiera” dei ricoverati, spesso gli infermieri che hanno tutta un’altra professionalità, sono costretti a lavori che non sono di loro competenza. Come scrive Gabriele Martelli, responsabile provinciale Cisl Fp, «se l’infermiere deve organizzare l’assistenza, non può e non deve essere occupato da mansioni per le quali esistono altre figure professionali».

Se poi queste mancano o sono insufficienti o mal distribuite, questa carenza non può essere surrogata dal personale infermieristico.



Sebastiano Calella