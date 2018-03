“Bentornato Diego”, il grande e atteso ritorno dei Regina

CHIETI. Si terrà sabato 28 dicembre dalle ore 21 in poi presso il Teatro Supercinema di Chieti il concerto evento dal titolo “Bentornato Diego”, organizzato da Music Force e patrocinato dal Comune di Chieti.

L’evento sancisce il ritorno ufficiale sul palco di Diego Regina e dei Regina Queen Tribute, dopo il tragico incidente avvenuto a settembre dell’anno scorso che sembrava volesse stroncare vita e carriera di Diego rimasto seriamente colpito.

«Mi riempie di orgoglio – ha dichiarato Diego Regina – che vengano organizzati eventi come questo. Anche a costo di fare una magra figura, darò sul palco tutto quello che posso e sono certo che il pubblico capirà lo sforzo. Non mi faccio chiudere il sipario sul naso dalla vita. Sono convinto che sarà una grandissima serata e se sgorgherà qualche lacrima, questa è la vita».

Allo spettacolo, che vedrà come protagonista assoluta la titolata cover band teatina con le performance live del suo poliedrico cantante, parteciperanno anche notissimi ospiti del panorama musicale e del mondo dello spettacolo vicini a Diego che daranno un grande contributo artistico e il loro personalissimo bentornato a Diego. Gli amici storici di Cover Talent Simone Flammini e Marco Sburzo, il cabarettista Marco Papa, Rocco’n’Rollo, Back to the System (cover band dei System of Down), gli Euroke (cover band degli Europe), gli Hysteria (cover band dei Muse), Giulia D’Orazio, Al Serra e Amy Jade (cover di Amy Winehouse): questi gli artisti che coloreranno l’atteso appuntamento del 28 dicembre che sarà anche l’occasione per presentare “Lost in time” il nuovissimo album dei Regina Queen Tribute prodotto dall’etichetta discografica Music Force di Chieti che contiene, oltre all’inedito “Lost in time”, uscito lo scorso 25 novembre il cui videoclip già vanta un notevole successo di visualizzazioni sul canale Youtube, cinque brani dei Queen reinterpretati dalla prima tribute band italiana del noto gruppo rock britannico ed estratti dai loro live più famosi.



E’ pronta per il nuovo debutto la stimata band teatina che ha incantato con coinvolgenti e fantasiose performance live l’Italia, ma anche la Svizzera, l’Olanda e Malta, e che ha entusiasmato il pubblico del piccolo schermo con la meritata partecipazione al programma televisivo “Italia’s got talent”, seguitissimo talent show in onda su Canale 5 che vede la partecipazione, in veste di giudici, di volti noti dello spettacolo quali Maria De Filippi, Gerry Scotti e Rudy Zerbi.

Un ritorno, quello dei Regina Queen Tribute, che il cantante Diego spiega con una celebre frase di Freddie Mercury, idolo che li ha ispirati in tutti questi anni di carriera: «nella mia vita non posso far nient’altro che il musicista perché non potrò mai essere una casalinga e quindi vado nell’unica direzione che sono in grado di prendere».

E la direzione sembra essere quella giusta visto che, dopo soli cinque giorni dall’apertura della prevendita, le richieste dei fans sono giunte numerose da tutto lo Stivale.

Il costo del biglietto per l’evento è di 15 € e comprende, oltre all’ingresso al concerto, anche il nuovo album dei Regina “Lost in time”.