Hera Comm acquisisce il 100% di Fucino Gas

LUCO DEI MARSI. Hera Comm (società commerciale del Gruppo Hera) si è aggiudicata la gara del Comune di Luco dei Marsi per l’acquisizione del 100% della società Fucino Gas, attiva nella vendita a mercato libero del gas, attualmente interamente detenuta dal Comune stesso.

L’Amministrazione Comunale, ai sensi del bando, procederà ora con la verifica dei requisiti necessari alla stipula contrattuale e, in caso di esito positivo, procederà all’aggiudicazione definitiva. Successivamente (entro alcune settimane) sarà poi stipulato il contratto di cessione quote che perfezionerà il passaggio di proprietà.



Secono la società risultata vincitrice l’operazione consentirà «non solo di salvaguardare i posti di lavoro di Fucino Gas, ma permetterà anche di dare nuovo slancio operativo e commerciale alla Società, che entrerà a far parte, a tutti gi effetti, del Gruppo Hera, una delle maggiori multiutility italiane».

Per gli oltre 3.000 clienti Fucino Gas il mutamento della compagine azionaria non comporterà nessun cambiamento e nessuna discontinuità nell’erogazione del servizio. Tutto continuerà a svolgersi secondo la consueta efficienza, diretta vicinanza ed attenzione al cliente, che da sempre costituiscono il tratto distintivo della Fucino Gas.

L’ingresso all’interno del Gruppo Hera costituisce sicuramente un’opportunità, dal momento che i clienti avranno a breve la possibilità di acquistare anche l’energia elettrica con offerte personalizzate rispetto alle esigenze delle famiglie, ottimizzando con un’unica bolletta la gestione dell’energia domestica, con sconti anche sul gas.



«Sono estremamente soddisfatto dell’esito della gara», spiega Domenico Palma, Sindaco di Luco dei Marsi. «La solidità del Gruppo Hera rappresenta una garanzia per tutti i clienti di Fucino Gas, che potranno avvalersi, in aggiunta a quanto già offerto da Fucino Gas, di un servizio di alto livello qualitativo».



Il Gruppo Hera, con sede a Bologna, è una delle maggiori multiutility italiane, attivo nella vendita e distribuzione di gas ed energia elettrica, nella gestione del ciclo idrico integrato e nella raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti. Conta 8.500 dipendenti e nei servizi regolati serve oltre 4 milioni di clienti nelle provincie di Trieste, Padova, Modena, Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini, Pesaro-Urbino,

Hera Comm è la società di vendita gas ed energia elettrica sul mercato libero ed è operativa in molte regioni d’Italia tra cui l’Abruzzo, con oltre 1,7 milioni di clienti