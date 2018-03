Inchiesta rifiuti: rinviata a febbraio udienza Di Stefano

PESCARA. E' stata rinviata al prossimo 4 febbraio l'udienza davanti al gup del Tribunale di Pescara, Mariacarla Sacco riguardante la posizione del parlamentare del centrodestra Fabrizio Di Stefano, imputato nella inchiesta sulla realizzazione, a Teramo, di un impianto di bioessicazione dei rifiuti.

L'udienza è stata rinviata in quanto la difesa, rappresentata dall'avvocato Massimo Cirulli, ha chiesto un termine per esaminare le accuse formulate dalla procura. I pm Gennaro Varone e Anna Rita Mantini, che hanno coordinato le indagini, contestano al parlamentare la corruzione, in alternativa il millantato credito. Di Stefano era stato rinviato a giudizio, nel maggio scorso, con l'accusa di millantato credito o traffico di influenze. Inizialmente gli era stato contestato il reato di corruzione, diversamente qualificato poi dal giudice in millantato credito.

Lo scorso 23 ottobre, il Tribunale collegiale di Pescara, accogliendo una eccezione, sollevata dall'avvocato Cirulli, circa la nullità del decreto che dispone il giudizio, ha rinviato gli atti al giudice per le udienze preliminari, invitando i pm a riformulare il capo di imputazione. Nell'ambito dell'inchiesta risultano coinvolte altre 5 persone, accusate a vario titolo, di corruzione, peculato, abuso e turbativa d'asta. Il procedimento a loro carico è attualmente in corso davanti al Tribunale collegiale di Pescara (prossima udienza il 14 aprile 2014). Fra loro figurano l'ex assessore regionale alla Sanità Lanfranco Venturoni e l'imprenditore Rodolfo Di Zio.