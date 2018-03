Asl Teramo, sindacati contro 40 nuove assunzioni: «sospenderle subito»

TERAMO. «Sospendete quelle assunzioni»



E’ quanto richiesto dalla Uil Fpl Teramo alla Asl con una nota indirizzata ai vertici Aziendali. I rilievi mossi sono molteplici e tutti di natura legali: «mancanza di nuova dotazione organica, mancanza di programmazione triennale dei fabbisogni di personale» e nella stessa nota si legge “al fine di evitare ulteriori incomprensioni e/o aperture di contenziosi dinanzi al Giudice del Lavoro per attività antisindacale, che potrebbero arrecare danni e disservizi alla stessa Azienda, si chiede cortesemente la convocazione urgente di un tavolo sindacale per trattare l’argomento e nelle more si chiede la sospensione delle procedure concorsuali in atto”.



Aggiunge il Segretario Provinciale Alfiero Di Giammartino, «rimane incomprensibile, tra l’altro, come possa l’azienda bandire 40 posti a tempo determinato eludendo l’attuale legge di riferimento che consente il ricorso a tali contratti di natura flessibile solo ed esclusivamente per rispondere ad esigenze temporanee o eccezionali, mentre, per esigenze connesse con il proprio fabbisogno, prevede assunzioni con contratti di lavoro subordinati e a tempo indeterminato. L’Azienda non può sopperire alle esigenze permanenti legate al fabbisogno ordinario utilizzando i tempi determinati, in tal caso sarebbero tutti presuntivamente illegali e, per l'effetto, sanzionabili a norma di legge».

Per Di Giammartino,«bisognerebbe con ogni urgenza rideterminare l’intera riorganizzazione aziendale, previa verifica delle risorse finanziarie disponibili e/o spendibili nel rispetto dei vincoli di spesa, al fine di dotarsi della prescritta programmazione triennale del fabbisogno di personale, determinando, poi, le dovute priorità a garanzia dei servizi essenziali ed, infine, procedere alle assunzioni definitive. Ovviamente, nel quadro programmatorio delineato bisognerà inserire la stabilizzazione di oltre 32 lavoratori precari dando loro una risposta certa e definitiva dopo 8 anni di precariato»



La Uil Fpl fa rilevare come, se da un lato si vorrebbe reclutare nuovo personale precario per altro verso si starebbero realizzando le condizioni per procedere alla cacciata di numerosi lavoratori.

In questo senso spiega il segretario provinciale: «se da un lato si assume, dall’altro lato si paventano 54 licenziamenti di operatori sanitari che da anni prestano servizio nei vari presidi ospedalieri alle dipendenze di cooperative titolari di contratti di appalto con la ASL. Sono 54 famiglie buttate nella disperazione e nello sconforto più totale avendo ricevuto preavvisi di licenziamento per cessazione di contratto di appalto alla data del 31 gennaio 2014. Tutti questi elementi stanno a testimoniare come la gestione delle risorse umane nella Asl di Teramo avvenga in modo approssimativo e a dir poco confuso e far pagare il conto ai solo lavoratori: noi della UIL FPL a questo gioco non ci stiamo e dichiariamo sin d'ora che attiveremo tutte le prerogative sindacali, non solo per tutelare i lavoratori interessati, ma soprattutto, per salvaguardare i servizi sanitari che si dovranno rendere alla popolazione teramana».

Fp Cgil e Fp Cisl protestano invece perché ai presidi di Sant’Omero e Giulianova sono state tolte 3 unità infermieristiche ed un capo sala per trasferirli a Teramo. «Sono anni che denunciamo la mancanza di personale sanitario, siamo rimasti inascoltati e l’incapacità dei dirigenti dalla ASL si ripercuote sui lavoratori e cittadini», spiegano Amedeo Marcattili e Andrea Salvi. «I reparti dove è stato tolto il personale infermieristico sono ridotti all’osso e ci saranno problemi per coprire i turni. Ci chiediamo quali sono gli interessi che stanno dietro a queste scelte. Si vive alla giornata senza una politica sanitaria che dia risposte alle esigenze dei cittadini. Diciamo basta al tentativo di smantellare la sanità pubblica; com’è possibile ridurre la mobilità passiva se i presidi periferici vengono smantellati? O forse è proprio questo che si vuole?»



I sindacati chiedono che gli infermieri trasferiti vengano sostituiti ma anche un piano straordinario per l’assunzione di personale sanitario e la proroga dei lavoratori precari.