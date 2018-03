Orsogna, teatro e spettacoli per il Natale 2013

ORTONA. Parte sabato prossimo e arriva fino al 25 gennaio il calendario natalizio ricco di eventi e di qualità predisposto dall’Amministrazione comunale di Orsogna (Chieti) grazie alla collaborazione tra l’assessorato alla Cultura, guidato da Anna Bucci, e le associazioni e i tanti volontari, cui va il ringraziamento del sindaco, Alessandro D’Alessandro. Il primo appuntamento è con “Le femmene n’ghe li baffe” portato in scena dalla “Bottega del sorriso” di Montorio al Vomano (sabato 14 dicembre 2013 alle ore 21 nel Teatro comunale De Nardis, con l’organizzazione della compagnia “I guardiani dell’oca”).

Martedì 17 dicembre alle ore 10 ci sarà Show Planet, spettacolo per i bambini della scuola materna.

Mercoledì 18 dicembre alle 16 il Teatro ospiterà la Tombolata dell’Università di tutte le età.

Venerdì 20 dicembre alle 21 il “Teatro di Plinio” interpreterà “Lu sfullamente” di Plinio Silverii; lo spettacolo sarà replicato domenica 22 dicembre alle 17, sempre nel Teatro De Nardis. Domenica 22 alle 17 sarà inoltre inaugurata nel Centro Polivalente la Mostra dei presepi (visitabile fino al 6 gennaio) a cura del Circolo artistico.

Di seguito il programma completo degli altri appuntamenti.

· 23 dicembre - Aspettando il Natale, tombolata per ragazzi ore 16 nel Teatro comunale a cura di Chiara e Cristina.

· 26 dicembre - Saggio dell’Accademia musicale “Sarabanda” (ore 16, Teatro).

· 27 dicembre - Concerto del Coro di San Martino (ore 21, Teatro).

· 28 dicembre - I Giovanissimi dell’”Azione cattolica” presentano il musical “Una ragione per vivere” (ore 21, Teatro).

· 30 dicembre - I Ragazzi dell’”Azione cattolica” presentano il musical “Semplicità” (ore 21, Teatro).

· 1 gennaio 2014 - Concerto di Capodanno dell’Orchestra sinfonica delle arti di Pescara (ore 18, Teatro).

· 2 gennaio - Ferite a morte a cura del “Teatro ’80” (ore 21, Teatro).

· 3 gennaio - Concerto del “Trio Cardoso”, ensemble di flauti traversi e chitarre, direttore Paolo Totti (ore 21, Teatro).

· 4 gennaio - Aspettando la Befana a cura di Chiara e Cristina (ore 16, Palazzetto comunale).

· 4 gennaio - Concerto del pianista Michele Di Toro (ore 21, Teatro).

· 6 gennaio - Premiazione della Mostra dei presepi a cura del Circolo artistico (ore 18, Teatro)

· 10 gennaio - D’Annunzio in musica, omaggio a Domenico Ceccarossi con quintetto d’archi, canto e voce recitante (ore 21, Teatro).

· 18 gennaio - Favole con le scarpe, “teatro ragazzi” a cura dei “Teatri Comunicanti” di Porto Sant’Elpidio (ore 17.30, Teatro).

· 25 gennaio - La strana coppia di Neil Simon a cura del “Teatro ’80” (ore 21, Teatro).