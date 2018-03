Il sindacato dei medici promuove Varrassi. Pd: «gestione fallimentare»

TERAMO. Ercole Core segretario provinciale della Federazione Italiana medici di medicina generale promuove la gestione ASL da parte di Giustino Varrassi.

Il manager è stato cacciato dalla giunta Chiodi dopo mesi di fiducia e apprezzamenti e al suo posto arriva paolo Rolleri.



Per Core, però, questo allontanamento sarebbe ingiustificato: «la Asl di Teramo ha raggiunto, durante il suo mandato, risultati eccellenti mettendo in atto un progetto complessivo di riorganizzazione della sanità teramana in linea con le direttive regionali e nazionali e producendo, per la prima volta dopo molti anni, una reale diminuzione della mobilità passiva verso le Marche, una diminuzione delle liste d'attesa e soprattutto la riqualificazione dei servizi territoriali, per non parlare poi del rilancio dell'ospedale di Sant'Omero e di tutti i presidi periferici».

Core sottolinea «l’ integrazione dell’ospedale-Territorio attraverso la istituzione delle unità complesse di cure primarie; il rilancio e il potenziamento degli ospedali di Sant'Omero, Giulianova, Atri; il rinnovo del parco tecnologico in dotazione: ecografi, tac eccetera; la messa in rete delle radiologie dei quattro presidi ospedalieri tanto che ora è possibile consultare, da qualunque ospedale, esami radiologici senza dover viaggiare con autisti da un ospedale all'altro; la riorganizzazione dell’intera rete di emergenza- urgenza;

potenziamento dell'ospedale di Teramo dove le eccellenze sono migliorate e sono tra le migliori d’Italia. Le sedi di Montorio, Villa Rosa di Martinsicuro, Sant'Egidio alla Vibrata, attualmente funzionanti a pieno regime, sono la prova provata di un'azione amministrativa illuminata e lungimirante e all'avanguardia in campo nazionale. È l’ospedale che va verso il territorio e non viceversa. Un cambiamento importante a cui anche i medici ospedalieri hanno aderito accogliendo la proposta di fare attività ambulatoriale in queste strutture.

In questo modo diminuisce il ricorso improprio ai Pronto Soccorso, e con esso i ricoveri inappropriati, e l'ospedale diventa punto di eccellenza per malati acuti».

Ma il Pd prende le distanze da questa ricostruzione: «le affermazioni di Core non trovano riscontro né in dati reali, né nella percezione dell’utenza, come quelle di una “reale diminuzione della mobilità passiva” o di una “diminuzione delle liste d’attesa”. I dati sulla mobilità passiva della ASL di Teramo mostravano addirittura un aumento della mobilità passiva per Dipartimenti strategici come quello cardio-toraco-vascolare e quello di emergenza e accettazione, mentre è solo di pochi giorni fa la notizia che per una visita endocrinologica si arriva ad aspettare ben 437 giorni, 384 giorni per una risonanza magnetica, 313 giorni per una mammografia e 283 per un’ecografia alla tiroide». Il Partito Democratico saluta Varrassi con ben pochi complimenti: «la sua gestione è stata fallimentare».