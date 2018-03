Chiodi licenzia Varrassi e punta su Paolo Rolleri come manager della Asl Teramo

TERAMO. Paolo Rolleri è il candidato di Chiodi alla carica di direttore generale della Asl di Teramo. La proposta di questa candidatura avverrà stamattina nel corso della Giunta regionale che dovrà decidere il sostituto di Giustino Varrassi, attuale manager non riconfermato dopo la valutazione dei 18 mesi che si è tenuta a Pescara la scorsa settimana. Si tratta dell'ex direttore generale dell’Irccs (istituto di ricovero e cura a carattere scientifico) San Raffaele di Roma che è una struttura nota anche in Abruzzo, dove gestisce una Clinica a Sulmona, ed il cui direttore scientifico è Massimo Fini, fratello dell’ex presidente della Camera, di sui si è parlato a Chieti in occasione delle sue visite alla d’Annunzio e per via dei progetti emersi negli anni scorsi per fondare un’Irccs anche a Villa Pini.

In realtà Paolo Rolleri è un manager molto affermato per suo conto e può vantare anche un’esperienza lavorativa in Kpmg, l’advisor contabile della Regione Abruzzo per il Piani di rientro. Una referenza di peso e di tutto rispetto per una carica che dopo l’esperienza di Varrassi, dg sanitario, chiede un manager in grado di resettare la struttura, investita recentemente da polemiche sulla sua gestione sanitaria ed economica. In effetti Paolo Rolleri era già presente nell’elenco degli idonei della Regione Abruzzo insieme a tanti altri nomi eccellenti. Ma all’epoca della nomina di Varrassi non fu preso in considerazione per il prevalere di interessi elettorali locali e per la scelta di affidarsi ad una sinergia con la Facoltà di medicina dell’Aquila. Esperimento non andato a buon fine per cui ora si cambia, con questa scelta che rischia di mettere in difficoltà tutti gli altri manager per la concorrenza con un tecnico di primo livello sui conti.

Dietro il cambio di guardia ci sarebbero comunque ragioni di opportunità date dal fatto che Varrassi è coinvolto in alcune indagini che la magistratura di Teramo ha aperto negli anni del suo mandato, indagini ancora in corso e ben lungi dal concludersi. La convergenza politica su Varrassi sarebbe poi venuta meno col passare dei mesi ed avrebbe creato frizioni e spaccature anche tra i fedelissimi di Chiodi che ha così dovuto prendere in considerazione una alternativa al manager che alcuni hanno contestato fin dal primo giorno.



Sebastiano Calella

COSTANTINI (MOV139), E' TUTTO COME PRIMA

«Solo qualche giorno fa Chiodi dichiarava che con la sua gestione era finita la 'politicizzazione' delle nomine di vertice delle ASL. Ma le modalita' con la quale ha annunciato la nomina di Paolo Rolleri alla guida della ASL teramana mi fanno pensare a tutt'altro».

E' quanto dichiara Carlo Costantini, consigliere regionale Mov139 che spiega ancora: «In primo luogo perche' alla riunione informale che ha preceduto questa scelta avrebbe partecipato il senatore Paolo Tancredi, che non mi pare ricopra ruoli in Regione, ne' mi risulta titolare di funzioni diverse da quella di mero condizionamento 'politico' delle scelte della Regione, che gli derivano esclusivamente dalla carica ricoperta nel partito. E poi perche' il suo annuncio a mezzo 'facebook', reso pubblico prima della riunione di Giunta regionale, conferma che le scelte continuano ad essere fatte al di fuori della sede competente e, dunque, senza una seria ed adeguata comparazione dei profili dei diversi candidati». «In pratica - conclude Costantini - esattamente come avveniva prima e come e' sempre avvenuto. Con l'unica differenza che prima, almeno, si risparmiavano ai cittadini le 'ipocrisie' alle quali, invece, li costringe Chiodi, continuando a predicare bene, ma a razzolare esattamente come gli altri».

MINOSSE: «TEMPI E MODALITA’ ANOMALE»

«Facciamo non poca fatica a poter credere che, in Abruzzo, non vi fossero eminenze al pari di Paolo Rolleri», commenta Gabriele Minosse, segretario provinciale del Pd. «La scelta di Chiodi, Gatti e Tancredi è una consolidata dimostrazione di disistima nei confronti delle locali professionalità, esperienze ed alte competenze. Al di là delle competenze del dottor Rolleri, non possiamo esimerci dal criticare le modalità attraverso le quali questa nomina sta per essere formalizzata, i metodi e la tempistica. Dobbiamo ricordare a Chiodi che la sanità è un servizio primario della comunità, dei cittadini, ma che coinvolge anche i tanti professionisti che in essa vi operano. Dobbiamo ricordare al Governatore che la sua Giunta è in regime di prorogatio e che sarebbe stato più opportuno, nonché eticamente giusto, nominare un Commissario ad acta in attesa che il nuovo governo regionale assumesse le proprie funzioni. Non possiamo non evidenziare quanto tale scelta, prim’ancora di produrre gli auspicati frutti, appaia già altamente mortificante per le competenze nostrane che, da anni, dimostrano capacità scientifiche e gestionali».

GIUNTA AVVIA ITER

Nella seduta di questa mattina la Giunta regionale, così come annunciato, ha avviato il procedimento amministrativo per la nomina di Paolo Rolleri a manager della Asl di Teramo.

La Giunta regionale ha accolto, all'unanimità, la proposta di nomina presentata dal presidente della Regione, Gianni Chiodi. Secondo le prescrizioni di legge, l'indicazione del nome del nuovo manager da parte della Giunta dovrà subire alcuni passaggi amministrativi, anche in relazione alla recente legge anticorruzione. Al termine di tale iter, la proposta di nomina torna in Giunta per la deliberazione formale.