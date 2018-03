Asl Chieti: diffida Anaao al manager per gli incarichi dei medici

CHIETI. L’Anaao-Assomed ha diffidato ufficialmente la Asl di Chieti a dare attuazione alle decisioni sugli incarichi e sugli avanzamenti di carriera dei medici, oltre che sul pagamento del corrispettivo in busta paga.

Decisioni che erano arrivate dopo un lungo braccio di ferro a colpi di tazebao tra Luciano Marchionno, segretario aziendale di questo sindacato, ed il manager Francesco Zavattaro che, infastidito, aveva pure ipotizzato provvedimenti disciplinari a carico di questo dipendente «ma come si permette».

L’accordo poi raggiunto aveva preso la forma di una delibera “immediatamente esecutiva”, come si legge nel frontespizio del documento del 23 ottobre scorso: “Individuazione e applicazione delle funzioni dirigenziali dell’area medica/veterinaria e dell’area sanitaria non medica”. Dunque la delibera andava applicata subito. Ma da allora a tutt’oggi non si mosso nulla.

Né incarichi, né valutazioni, né aumenti di stipendio, nulla di nulla. Per questo, anche su parere dell’Anaao-Assomed nazionale, Marchionno ha inviato una diffida al manager – e per quanto di loro competenza anche al commissario Chiodi ed al sub commissario Zuccatelli - sulla “Maturazione del primo quinquennio di anzianità dei dirigenti medici. Ingiustificato ritardo nell’adeguamento del trattamento giuridico ed economico”.

Infatti – come si legge nel documento – la Asl «continua a violare le disposizioni contrattuali, non riconoscendo ai dirigenti medici che hanno maturato il primo quinquennio di anzianità, l’adeguamento normativo ed economico che sarebbe loro spettato qualora l’Azienda avesse proceduto nei termini contrattuali a conferire l’incarico dirigenziale di fascia superiore».

La legge ed i contratti prevedono infatti che per non danneggiare economicamente gli interessati, tutte le valutazioni del servizio vengano effettuate «tempestivamente» sia per il corrispettivo economico, sia per i nuovi incarichi. Invece la Asl di Chieti sta tenendo «un comportamento omissivo in violazione delle norme, rimandano la progressione economica e giuridica dei medici interessati».

E considerata «l’estrema gravità dei pregiudizi economici e giuridici degli iscritti» l’Anaao chiede un incontro anche alla presenza di Filippo Gianfelice, segretario regionale del sindacato «per definire la problematica in esame».

Con avviso «che in difetto di riscontro entro 10 giorni, darà impulso alle opportune iniziative legali nelle sedi competenti a tutela dei diritti degli associati, ivi incluse azioni dirette all’accertamento di eventuali responsabilità dirigenziali e amministrative».

Cioè se nelle eventuali cause di lavoro i medici avranno ragione, i danni e gli interessi saranno a carico del manager e dei suoi funzionari ritardatari. In realtà questa diffida è il normale sviluppo di una vertenza che ha messo in evidenza la lentezza della struttura amministrativa e del manager nella soluzione di queste richieste che in altre Asl vengono soddisfatte nei tempi tecnici necessari, senza estenuanti rinvii. La vera novità è che in questo momento nella Asl di Chieti l’iniziativa Anaao si va saldando con quella della Cimo, visto che Andrea Zezza, responsabile di questo sindacato, ha già scritto al manager – che gli ha pure risposto – ed ha sollecitato i colleghi ed i sindacati ad unirsi in questa lotta per i diritti calpestati. Ci sono infatti medici di Lanciano e Vasto che non hanno mai avuto incarichi e progressione economica e quelli che non hanno avuto lo scatto per l’indennità esclusiva 5-15 anni. Insomma l’effetto collaterale imprevisto delle omissioni della Asl – come le definisce l’Anaao – ha prodotto un’alleanza altrettanto imprevista di due sindacati concorrenti.



Sebastiano Calella