Provincia Chieti, immobili in vendita per 22 milioni di euro

CHIETI. E’ stato pubblicato martedì scorso scorso sul sito internet della Provincia di Chieti e sulla Gazzetta Ufficiale l’avviso di procedura aperta per la vendita di alcuni degli immobili di proprietà dell’Ente per un valore complessivo superiore ai 22 milioni di euro. La vendita è suddivisa in undici lotti e gli immobili interessati ricadono nei territori comunali di Chieti, Lanciano, Paglieta e Archi.

L’operazione rientra nell’ambito del progetto di valorizzazione del patrimonio immobiliare, nel rispetto della normativa in materia, che contribuisce anche ad arricchire i contesti urbani nei quali gli immobili sono ubicati, attraverso il recupero e la riqualificazione delle strutture esistenti o la realizzazione di nuovi insediamenti che rispettano i parametri della sostenibilità e dell'impatto ambientale ed urbanistico.

«Si tratta di una fetta considerevole del cospicuo patrimonio immobiliare dell’Ente – sottolinea il Presidente della Provincia di Chieti, Enrico Di Giuseppantonio – Questa volta il numero di immobili in vendita è maggiore poiché con il ricavato, oltre a ripianare i debiti nel rispetto del piano di rientro approvato dalla Corte dei Conti, intendiamo rilanciare investimenti strategici su strade e scuole».

«Le proposte di vendita inserite nell’avviso – ricorda l’assessore provinciale al Patrimonio, Tonino Marcello – comprendono importanti programmi di valorizzazione, tra cui quelli relativi agli edifici che un tempo ospitavano gli istituti agrari di Lanciano e Paglieta, dove potrebbero sorgere insediamenti residenziali e commerciali moderni e funzionali».

Ci sono trenta giorni di tempo per presentare le offerte secondo quanto riportato nell’avviso di vendita, che inoltre illustra dettagliatamente le caratteristiche dei lotti e le condizioni di vendita. Allegato all’avviso vi è un corposo approfondimento tecnico per ciascun immobile, anch’esso scaricabile dal sito internet dell’Ente.

ELENCO BENI IMMOBILI IN VENDITA – PARTE 1

Lotto Tipologia immobile Ubicazione Prezzo a base d’asta Lotto 1 Quinto esperimento con prezzo ridotto del 20% Complesso immobiliare produttivo e di servizio, ex sede Istituto Tecnico Agrario – Ambito A “Espositivo, commerciale e di servizio” Comune di Paglieta, C.da Piano La Barca € 1.173.376,00 Lotto 2 Quinto esperimento con prezzo ridotto del 20% Complesso immobiliare produttivo e di servizio, ex sede Istituto Tecnico Agrario – Ambito B “Produttivo, industria e artigianato” Comune di Paglieta, C.da Piano La Barca € 919.488,00 Lotto 3 Quinto esperimento con prezzo ridotto del 20% Complesso immobiliare produttivo e di servizio, ex sede Istituto Tecnico Agrario – Ambito C “Terziario, direzionale, ricreativo, ricettivo” Comune di Paglieta, C.da Piano La Barca € 3.611.152,00 Lotto 4 Secondo esperimento Complesso immobiliare Comune di Chieti, Via Arniense € 7.749.150,00 Lotto 5 Quinto esperimento con prezzo ridotto del 20% Complesso immobiliare con spazi adibiti a parcheggio e verde Comune di Lanciano, Via Galvani, 19 € 567.309,60 Lotto 6 Quinto esperimento con prezzo ridotto del 20% Complesso ex Istituto Agrario – Ambito A “Zona residenziale” Comune di Lanciano, Località Torre Sansone € 2.339.800,00 Lotto 7 Quinto esperimento con prezzo ridotto del 20% Complesso ex Istituto Agrario – Ambito B “Zona per attrezzature urbane, attività culturali, ricreative, sportive, centri per anziani” Comune di Lanciano, Località Torre Sansone € 2.223.360,00 Lotto 8 Quinto esperimento con prezzo ridotto del 20% Complesso immobiliare ex sede Succursale del Liceo Scientifico Comune di Lanciano, Via Santo Spirito € 1.154.000,00

ELENCO BENI IMMOBILI IN VENDITA – PARTE 2