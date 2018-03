Asl Chieti: la Cgil Fp chiede il ritiro dell’Atto aziendale

CHIETI. «E’ inutile girare attorno al problema: l’Atto aziendale della Asl di Chieti ha prodotto tali e tante criticità che è meglio ritirarlo».Sergio Zinni, segretario della Cgil funzione pubblica, riassume così il senso di una lettera aperta inviata ieri al manager Francesco Zavattaro. Partendo dall’attualità (le trasformazioni di Senologia e del Laboratorio analisi) e passando anche per gli «strani» accorpamenti dei reparti, per le difficoltà della nuova Convenzione con la d’Annunzio e per la mancata consultazione dei sindacati, la lettera si chiede perché si insista a ritenere valido un documento come l’Atto aziendale, sul quale manca ancora l’ok della Regione e del Commissario.La Cgil, inoltre, punta il dito sui disagi che il personale è costretto a subire e sul disorientamento dei cittadini, alle prese con una sanità locale che cambia spesso indirizzo ed obiettivi.«Quello che serve è un confronto con i sindacati – spiega Zinni – per valutare insieme a chi ci lavora il futuro di questa Asl che non sembra godere di buona salute. E non si capisce perché ci sono risposte alla nostra richiesta per la creazione di un Osservatorio aziendale di epidemiologia, l’unico in grado di far camminare una sanità veramente territoriale».In effetti che qualcosa nell’Atto non vada per il verso giusto lo dimostra il tempo che il sub commissario si è preso per dare l’ok definitivo al documento strategico della Asl. E lo dimostra anche tutta una serie di rilevi che nei giorni scorsi – durante il summit dei manager alla Regione – sono stati sollevati su certe scelte del bilancio della Asl di Chieti . In realtà si avverte che ai piani alti dell’azienda sanitaria il manager Zavattaro non ha al suo fianco una squadra di collaboratori in grado di risolvere i problemi complessi che deve affrontare.Un esempio per tutti è il cosiddetto “declassamento” di Senologia e Laboratorio analisi, trasformati da Unità operative complesse a reparti “a programma”. Si tratta di una tipologia prevista dalla nuova convenzione con l’università, che però ancora non è stata approvata e che è sconosciuta ai più. Tanto che la Cgil sommessamente chiede di conoscerla.Sebastiano Calella